von eva baumgartner

Berufstätige Eltern mit Kindern im Kindergarten- und Schulalter können etwas aufatmen: Sie profitieren von den Lockerungen der Verordnung für die Notbetreuung von Kindern. Dadurch steigen die Kinderzahlen in den Notgruppen der Klettgauer Kindergärten und Schulen kräftig an. Bislang kamen nur Kinder von Eltern in System relevanten Berufen in den Genuss der Notbetreuung; nun können auch Eltern, die beide berufstätig sind und wegen Präsens-Pflicht nicht im Homeoffice arbeiten können, ihre Kinder in eine Notgruppe bringen.

Sechs Gruppen mit 25 Kindern

Aus den sechs Kindergärten wurden bislang nur fünf Kinder in zwei Notgruppen in Grießen und Erzingen betreut. Jetzt sind es in allen Einrichtungen insgesamt 25 Kinder. Bei den Schulen sind aktuell zehn Kinder in der Notbetreuung. Die große Masse muss jedoch nach wie vor zuhause bleiben. Immerhin: „Die Kindergarten-Gebühren werden derzeit nicht erhoben“, betont Bürgermeister Ozan Topcuogullari. Ob sie während der Coronakrise den Eltern vollkommen erlassen werden, muss der Gemeinderat entscheiden.

Mit App auf dem Laufenden

Mit der Kindergarten- und Schul-App, die die Gemeinde bereits seit längerem den Eltern kostenlos zur Verfügung stellt, werden alle Betroffenen über den neuesten Stand der Dinge informiert. „Diese App hat sich besonders beim Sturm „Sabine“ im Februar bewährt, als in allen Schulen kurzfristig aus Sicherheitsgründen kein Unterricht stattfand“, betont Bürgermeister Topcuogullari.

Täglich bringen Kinder selbst gemalte Bilder vorbei, über die sich Doris Wehinger, Leiterin des Erzinger Kindergartens St. Josef, und ihr Team sehr freuen. Bilder: Eva Baumgartner

Nach wie vor ist unklar, wann Schulen und Kindergärten wieder öffnen. Für Kinder wie auch Eltern sind es schwierige Zeiten. Kinder vermissen ihre Spielkameraden, Mütter und Väter sind im Non-Stop-Modus, um ihren Nachwuchs zu beschäftigen. „Die überwiegende Mehrheit“, so findet die Leiterin des Kindergartens Grießen Barbara Lattner-Zölle, „versucht, das Beste daraus zu machen.“ Viele Eltern seien heilfroh auf dem Lande zu leben und immerhin noch raus in die Natur zu können, bringt Lattner-Zölle das Feedback vieler Eltern auf den Punkt. Auch würden viele ihre Dankbarkeit und Wertschätzung für die Arbeit der Erzieherinnen zeigen.

„Vermissen die Kinder“

Auch Doris Wehinger, die Leiterin des Erzinger Kindergartens St. Josef, saß bis vergangene Woche ganz allein in ihrem Büro: „Es war zum Teil richtig unheimlich, diese Stille überall.“ Ihre Kolleginnen blieben zuhause und schrieben Entwicklungsberichte, bereiteten pädagogische Themen oder Lerngeschichten und anderes mehr vor. „Wir vermissen die Kinder“, sagt Wehinger. Ein kleiner Trost seien die bemalten Steine auf dem Hof und die Bilder, die täglich im Briefkasten landen und an der Glasfront ausgestellt werden.