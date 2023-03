Eine besondere Weltreise wird der Besucher am kommenden Samstag, 25. März, in der Erzinger Gemeindehalle erleben. Mit „Tanz der Kulturen“ reist man über alle Kontinente, durch alle Herren Länder. Tänze dieser Welt werden von mehr als 100 Tänzern aufgeführt, darunter selten zu sehende, wie Volkstänze aus Uigurien, die zum Unesco-Weltkulturerbe zählen, tahitianische Tänze, orientalische Tänze, Stepptanz, Folkloretänze. Selbstredend auch bekannte Tänze wie Tango, Walzer, Salsa bis hin zu Line Dance, Hiphop und viele andere mehr. Es wird Gruppentänze, Trios, Duos und Solos und Paartänze geben. Die Tänzer jedweden Alters kommen aus den Landkreisen Waldshut, Lörrach, Konstanz und aus der benachbarten Schweiz.

Die Idee hinter dieser Tanzshow ist es, die Vielfalt, aber auch die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Tänze weltweit zu zeigen und damit auch den Friedensgedanken weiterzutragen.

Unter dem Dach des Vereines Kulturraum Klettgau wird der hierzulande recht ungewöhnliche Anlass organisiert, die Initiatorin ist die Erzingerinist die Christine Ehm. Sie ist von Beruf Baubiologin, ihre Passion ist der Orientalische Tanz. Ihr geht es vor allem um die Völkerverständigung. „Tanzen kann man miteinander, ohne die gleiche Sprache zu sprechen“, sagt Christine Ehm. Auch gehe es ihr um den Erhalt der vielfältigen Tanzkultur: „Überall auf der Welt gehen Tänze verloren durch Krieg und Unterdrückung: Man denke zum Beispiel an Syrien, Iran oder Afghanistan. Häufig sind es Geflüchtete oder Auswanderer, die diese Tänze nach Europa und in die USA weitertragen oder getragen haben und so die einzige Chance besteht, diese Tänze zu erhalten.“

Bei Tanz der Kulturen handelt es sich um eine reine Benefiz-Veranstaltung zugunsten der Deutschen Friedensgesellschaft.

Der Eintritt beträgt 10 Euro. Einlass ist um 19 Uhr, die Show beginnt um 19.30 Uhr. Karten sind an der Abendkasse oder im Vorverkauf erhältlich per E-Mail (tickets@kulturraum-klettgau.de).