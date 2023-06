Die Organisatoren des traditionellen Grümpelturniers beim FC Dettighofen und Förderverein können zufrieden sein. Drei Tage Sport und Musik, herrliches Sommerwetter und eine gute Beteiligung mit 27 Mannschaften tragen zum positiven Ergebnis bei. Man konnte es den Gesichtern der Verantwortlichen bei der Preisverteilung ansehen, der Aufwand hatte sich gelohnt. FCD-Vorsitzender Sebastian Schulze sowie Mario und Albert Moser vom Förderverein konnten anhand der guten Vorarbeit des Preissammlerteams jeder Mannschaft mehrere Preise zukommen lassen. Beim Torwandschießen siegte zum ersten Mal ein Teenager. Nachwuchsspielerin Natalie Frei verwies Jonas Compert und Noah Wehrn auf die Podestplätze zwei und drei. Seit 45 Jahren nimmt das Team vom Stammtisch Hotel „Rössle“ aus Bühl mit einem großen Anhang teil. Ebenfalls reisen die britischen Fußballfreunde aus dem südenglischen Brighton jedes Jahr mit mindestens einer Mannschaft zum Grümpelturnier. Dabei kommt die Pflege der Sportlerfreundschaft nicht zu kurz.

Bereits am späten Freitagnachmittag wurde mit dem Handwerkervesper und der musikalischen Begleitung des Musikverein Dettighofen unter der Leitung des Dirigenten Bernhard Zimmermann die Veranstaltung eröffnet. An den ersten beiden Abenden begleitete jeweils DJ Steel im Festzelt die Partynacht der vielen Nachtschwärmer. Mit einem leckeren Frühstück begann der Sonntagmorgen beim Vereinsheim und die Junggesellen aus Bühl bereiteten ihre bekannten Hähnchen vom Holzkohlengrill zu. Das Grümpelturnier wird seit dem Jahr 1976 veranstaltet, es fand dieses Jahr zum 45. Mal statt. Zweimal, in den Jahren 2020 und 2021, musste wegen der Corona-Pandemie die Veranstaltung abgesagt werden. Der Anlass zählt mit zu einem Höhepunkt im Leben der Gemeinde Dettighofen.

Die Siegerteams waren bei der Jugend „Wilde Mädels und Kerle“, bei den Gaudimannschaften „FC zum Wohl“, bei den Aktiven „Melfit“ Lauchringen und in der Sparte Hobby „Hinter Mailand“.