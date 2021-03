von Vanessa Amann

Auch die Pressestelle von Vodafone konnte nichts zur anhaltenden Dauer der Störung sagen. Lediglich über den Grund des Ausfalls konnte aufgeklärt werden: „Die Mobilfunkstation in Dettighofen musste vorübergehend außer Betrieb genommen werden, da Modernisierungsmaßnahmen zwingend notwendig sind“, teilt Vodafone-Sprecherin Heike Koring am Mittwochnachmittag mit. Diesen Hinweis hatte zuvor auch die Bürgermeisterin der Gemeinde, Marion Frei, erhalten, die mit Nachdruck weitere Informationen vonseiten der Vodafone-Geschäftsleitung forderte. Denn „zunehmend besorgte Anfragen von Bürgern“ waren in der Gemeindeverwaltung eingegangen.

Wichtig in Notfällen

Karl Probst, Inhaber der Biogasanlage und des Vollblut-Gestüts in Dettighofen-Berwangen, schildert die Auswirkungen des Ausfalls auf seinen Betrieb: „Wenn eine Mutterstute beginnt abzufohlen, bekommen die Mitarbeiter in der Regel einen Anruf auf ihr Mobiltelefon, doch ohne Netz funktioniert das schlichtweg nicht“, betont er. Sollte es einen Alarm in der Biogasanlage geben, „können wir nur hoffen, dass von den drei oder vier hinterlegten Nummern eine erreichbar ist“. Wie sich zeigt, sind gerade in Notfällen und besonderen Situationen er und seine Mitarbeiter auf eine funktionierende Mobilfunkverbindung angewiesen. Probst weiter: „Wir sind ein kleines Gebiet und nun mal abhängig von Vodafone, da hängen unsere Existenzen dran.“

Mit seiner geäußerten Kritik steht der Landwirt nicht alleine da. Der ebenfalls in Dettighofen ansässige David Bosch kann durch die Störung nicht von zuhause aus arbeiten und hat nun gezwungenermaßen Minusstunden angehäuft. „Um in das interne Betriebsnetzwerk reinzukommen, muss ich SMS empfangen können“, äußert er sich verärgert. Auch in Zeiten der Impfkampagne „in der man auf Codes per SMS angewiesen ist“, sei das ein „unerträglicher Zustand“.

Ein kleiner Trost ist laut Bürgermeisterin, dass in vielen Haushalten und auch der Gemeindeverwaltung der private Anbieter „Pyur“ für Festnetz und Internet genutzt wird. „Für alle, die das nicht haben beziehungsweise unterwegs vom Handyausfall betroffen sind, ist dies leider ein schwacher Trost“, merkt sie an. Betroffen ist davon die zweifache Mutter Andrea Heidt, zu deren Haus kein Pyur-Anschluss vorhanden ist. „Wir sind letzte Woche mit unserem Giga-Cube von Vodafone nach Erzingen gefahren, um dort E-Mails abrufen zu können“, schildert sie die Misere. Glücklicherweise besitzt ihr Mann eine Prepaid-Karte, mit der sie sich ins Schweizer Netz einwählen können, ansonsten wären sie „komplett abgeschottet“.