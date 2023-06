Keinem stand an diesem Morgen der Sinn nach einer freudigen Feierstunde, zu sehr stand man unter dem traurigen Eindruck des Todes von Bernd Sautter, einer der maßgeblichen Planer der neuen Mehrzweckhalle in Geißlingen.

So war es nicht verwunderlich, dass der symbolische Spatenstich in weit kleinerem Rahmen als sonst üblich abgehalten und der Startschuss für den Hallenbau zügig durchgeführt wurde.

Der Spatenstich zum Neubau der Mehrzweckhalle Geißlingen wurde in Gedenken an den verstorbenen Architekten und Gemeinderat Bernd Sautter in kleinerem Rahmen durchgeführt. | Bild: Eva Baumgartner

Lange Vorgeschichte

Im Beisein der am Bau Beteiligten, dem Architekten Fredi D‘Aloisio, den Klettgauer Gemeinderäten, der CDU-Landtagsabgeordneten Sabine Hartmann Müller sowie Klettgauer Bürgern erinnerte Bürgermeister Ozan Topcuogullari an die lange Vorgeschichte, die zum Neubau der Halle führte.

Demzufolge kann die alte Halle seit 2016 nur noch unter erheblichen Auflagen genutzt werden. Gravierende Brandschutzmängel ebenso wie der überaus schlechte bauliche Zustand führten vor allem aus wirtschaftlichen Gründen zum Beschluss eines Neubaus am westlichen Ortsrand Geißlingens.

Das Bauprojekt Die Mehrzweckhalle in Geißlingen wird circa 7,7 Millionen Euro kosten. Aus dem ELR-Programm wird das Projekt mit 1 Million Euro gefördert, mit 300.000 Euro Förderung aus dem Programm „Innovativer Holzbau“ ist zu rechnen. Das große Klettgauer Projekt wird, wenn der Bau zügig erfolgen kann, in 18 Monaten fertiggestellt sein. In der Halle mit einer Grundfläche von rund 1200 Quadratmetern finden 300 Personen Platz. Bei vereinzelten Großveranstaltungen können die Räumlichkeiten für 500 Personen erweitert werden. Dem großen Saal mit 234 Quadratmetern kann ein kleinerer Saal mit 86 Quadratmeter zugeschaltet werden. Auch das Foyer mit seinen 99 Quadratmetern kann über eine Schiebewand den Veranstaltungsraum zusätzlich vergrößern.

Aus dem Architektenwettbewerb ging die Arbeitsgemeinschaft der beiden Architekturbüros D‘Aloisio, Konstanz, und Bernd und Dorothea Sautter, Klettgau, hervor.

„Die Halle wird in der Region einzigartig sein, sie ist sehr durchdacht und funktionell“, betonte der Bürgermeister in seiner Ansprache. Diese neue Halle werde den Ansprüchen der Zukunft gerecht, sowohl was die Nutzung angehe als auch die Anforderungen an den Klimaschutz.

Was die Halle alles bieten wird

Praktische ausschließlich CO 2 -bindende Werkstoffe, also Holz, fänden Verwendung. Er würdigte vor allem die innovative Architektur sowie das überaus durchdachte Raumkonzept.

Letzteres sieht zwei Säle vor, einen Hauptsaal und einen weiteren angrenzenden Raum, der bei größeren Veranstaltungen durch verschiebbare Trennwände mit dem Hauptsaal verbunden werden kann.

Weiterhin ist die Trennwand zum Foyer ebenfalls verschiebbar, sodass ein großer Raum für Konzertveranstaltungen mit mehreren hundert Personen entsteht. Die Küche ist durch einen Versorgungsgang von den beiden Sälen getrennt, sodass bei Veranstaltungen in der Halle, der eventuelle Lärm in der Küche nicht gehört wird. Wie die jetzige Halle auch, wird den Landfrauen ein separater Raum zur Verfügung gestellt.

„Halle trifft den Zeitgeist“

Die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller erklärte: „Die Geißlinger Mehrzweckhalle ist ein herausragendes Projekt für die Zivilgesellschaft.“ Sie böte vielen ein Zuhause und werde einen erheblichen Beitrag zur Lebensfreude und Lebensqualität leisten.

„Sie trifft den Zeitgeist, ich kann für das beeindruckende Design nur ein großes Kompliment aussprechen. Diese Halle wird ihrem Architekten Bernd Sautter ein ehrendes Andenken setzen“, erklärte die Landtagsabgeordnete abschließend.