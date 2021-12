von Herbert Schnäbele

Schon seit neun Jahren initiiert die Familie Grießer alljährlich eine Spendenaktion zugunsten gemeinnütziger Einrichtungen oder Vereine. Während in der Vergangenheit zum Beispiel der Förderverein Special-Olympics Hochrhein, die Wutachschule Tiengen oder die Selbsthilfegruppe Herzkinder Waldshut unterstützt wurden, haben sich die Initiatoren in diesem Jahr für eine Unterstützung des ambulanten Hospizdienstes Hochrhein entschieden.

Christbaumverkauf beim Tannenhof Grießer Der Verkauf der frisch geschlagenen Weihnachtsbäume erfolgt beim Tannenhof Grießer, Flühlistraße 8 in Klettgau-Geißlingen vom 9. bis 24. Dezember in der Halle beim Anwesen Grießer oder direkt aus der Tannenkultur. Am 11. Dezember, sowie vom 16. bis 24. Dezember gibt es zusätzlich einen Verkauf bei er Firma M&M in Horheim, wo jeweils eine Spendenmöglichkeit besteht. Weitere Informationen im Internet (www.klettgau-tanne.de).

Vor Corona konnten mittels einer Bewirtung in der Halle des Tannenhofes Grießer bis zu 3000 Euro Spendeneinnahmen erzielt werden. Dazu hatte die Familie Grießer Glühwein und Kaffee gestiftet und zusätzlich Bratwürste oder Kuchen zum Verzehr angeboten. Die Einnahmen wurden durch den Tannenhof dann jeweils auf einen runden Spendenbetrag auf aufgestockt. „So konnten wir seit Beginn unserer Spendenaktionen bisher rund 17.000 Euro an gemeinnützige Vereine und Einrichtungen übergeben“, berichtet Bernd Grießer im Gespräch mit unserer Zeitung. Unterstützt wurde er dabei von seiner Frau Luzia, Uropa Franz Schmid, seinen drei Söhnen und vier Enkeln. Kuchen haben auch die Landfrauen oder die Fasnachtswiiber aus Geißlingen gebacken. „Leider wird es auch in diesem Jahr wegen Corona nichts mit der Bewirtung“, bedauert Bernd Grießer.

Trotzdem hoffe er auf ein gutes Spendenaufkommen. Darauf freut sich auch Sabine Budde vom ambulanten Hospizdienst Hochrhein, eine von vier hauptamtlichen Koordinatorinnen des gemeinnützigen Vereins. Sie erläutert kurz die Arbeit des Vereins mit rund 50 ehrenamtlich arbeitenden und entsprechend geschulten Sterbegleitern, aufgeteilt auf vier Regiogruppen im Landkreis. Die psychosoziale Betreuung von Schwerstkranken und Sterbenden mit ihren Angehörigen erfolge je zur Hälfte im häuslichen Bereich oder in Pflegeheimen, vereinzelt auch in Krankenhäusern und sei für die Betroffenen kostenlos, erläutert Budde. Für die entstehenden Fahrtkosten finanziere sich der Verein ausschließlich durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. Die Betreuung selbst werde von den Begleitern ehrenamtlich geleistet, ergänzt sie. Auskünfte sind erhältlich unter Telefon 07751/80 23 33.