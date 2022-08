von Eva Baumgartner

In einer äußerst prekären Lage befindet sich die Sozialstation Klettgau-Rheintal. Zum ersten Mal in der Geschichte der Sozialstation kann in der ambulanten Pflege nicht mehr allen Patientenanfragen nachgekommen werden.

Das bereitet dem Geschäftsführer Christoph Siebler sowie den Pflegedienstleitungen Philipp Steger und Carmen Pälmke schlaflose Nächte. Denn der gravierende Mangel an Mitarbeitern einerseits bei gleichzeitigem Anstieg von Menschen mit Pflegebedarf ist für die hiesige Sozialstation nicht mehr zu meistern.

Dem Geschäftsführer der Sozialstation Klettgau-Rheintal Christoph Siebler bereitet der Mangel an Fachkräften große Sorgen. Erstmals in der Geschichte der Sozialstation können nicht alle Anfragen von Patienten berücksichtigt werden. | Bild: Eva Baumgartner

In einem Schreiben informierte die Geschäftsführung die Hausärzte im Einzugsgebiet über die Lage, die keine unbegrenzten Neuaufnahmen für ambulante grundpflegerische Leistungen und für ärztlich verordnete Behandlungspflege mehr zulässt.

Die Sozialstation Seit 1979 gibt es die Sozialstation Klettgau-Rheintal. Vormals hatte sie ihren Sitz in Geißlingen, im dortigen alten Rathaus und war in kirchlicher Trägerschaft. Ihr Einzugsgebiet umfasst die Gemeinden Klettgau, Küssaberg, Hohentengen, Dettighofen, Jestetten und Lottstetten. Im Laufe der Jahrzehnte, einhergehend mit dem demografischen Wandel, expandierte die soziale Einrichtung zu einem mittelständischen Betrieb mit derzeit 170 Mitarbeitenden, davon 90 im ambulanten Dienst. Im Bereich Tagespflege sind es rund 50 Mitarbeitende.

„Seit 43 Jahren konnten wir allen Anfragen der Menschen aus Dettighofen, Hohentengen, Jestetten, Klettgau, Küssaberg und Lottstetten nachkommen. Um die Jahrtausendwende waren noch rund 250 Personen zu betreuen, aktuell sind es über 1100 Menschen“, so Siebler.

Dem demographischen Wandel mit dem steilen Anstieg der Menschen mit Pflegebedarf stehe ein leer gefegter Arbeitsmarkt gegenüber. Geschäftsführer Christoph Siebler kann zahlreiche Faktoren für die Pflegemisere anführen: Die Pandemie mit vielen Personalausfällen, die besonderen Anforderungen an die Mitarbeitenden während der vergangenen zweieinhalb Jahre sowie die einrichtungsbezogene Impfpflicht in der Pflege sind einige Gründe.

Klettgau Pionierarbeit für die Pflege alter Menschen Das könnte Sie auch interessieren

Zudem gebe es keine nachrückenden Mitarbeiter für die in den Ruhestand wechselnden Pflegekräfte der geburtenstarken Jahrgänge und kaum mehr Auszubildende, verschärft werde die Lage durch die Nähe zum Schweizer Arbeitsmarkt.

Akuter Pflegenotstand

„Trotz massiver Mehrarbeit und Umstrukturierungen in all unseren Teams ist es für uns nicht mehr zu schaffen, immer weitere Patienten mit ambulantem Pflegebedarf zu betreuen, vielmehr geht es mittlerweile darum, den Status Quo so gut wie möglich zu halten“, stellt Siebler fest. Der allerorten beklagte Pflegenotstand sei auch auf dem platten Land angekommen. „Ohne neue Fachkräfte bekommen wir zusätzliche Patienten nicht mehr versorgt“, erklärt er ohne Umschweife.

Während in der Tagespflege und im Bereich des Menümobils keinerlei Probleme bestehen und weitere Kunden aufgenommen werden können, sieht es in der ambulanten Pflege im Einzugsgebiet der Sozialstation düster aus. „Wir können nur hoffen, dass wir diese Situation bald überwinden und sie nicht zu neuen Realität wird“, so Geschäftsführer Siebler.