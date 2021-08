von eva baumgartner

In der Gesellschafterversammlung der Sozialstation Klettgau-Rheintal konnte Geschäftsführer Christoph Siebler über die Arbeit im von Corona geprägten Jahr 2020 berichten. „Die gute Entwicklung der letzten Jahre, konnten wir auch in dem schwierigen Jahr 2020 fortsetzen. Es zeigte sich, dass durch gute Strukturen, engagierte Mitarbeiter und innovativen Ideen immer eine gute professionelle Pflege möglich ist.“

Siebler erklärte, dass trotz aller Widrigkeiten die Einrichtung weiterhin auf Wachstumskurs geblieben ist und mit ihren rund 180 Mitarbeitern fast 1.100 Menschen in der Region betreute. Die Sozialstation erwirtschaftete auch im Jahr 2020 einen Überschuss, der der Betriebsmittelrücklage zugeführt wird. Die Bilanzsumme erhöhte sich um rund 17% auf nun 5,9 Millionen Euro. Die Tagespflege, die in der Lockdown-Zeit nur als Notgruppe geöffet war, ist zwischenzeitlich wieder gut besucht und die Gäste genießen die gute Versorgung in den beiden Häusern.

Andrea Schmid, Pflegedienstleiterin der Tagespflege, lieferte mit vielen Bildern einen Einblick in den Jahresablauf und vermittelte einen Einblick in die besonderen Anforderungen der Tagespflege. Der Pflegedienstleiter des ambulanten Dienstes, Philipp Steger, ging auf die wiederum gestiegene Anzahl der häuslichen Pflegebesuche und den aktuellen Mix der Qualifikationen der Mitarbeiter ein.

Die Sozialstation investierte im Vorjahr auch in die Nachhaltigkeit, hat ihre Photovoltaikanlagen erweitert, eine Ladeinfrastruktur für E-Autos geschaffen und die ersten zehn Elektrofahrzeuge in Dienst genommen. Durch die jährlich wachsende Nachfrage ist auch eine ständige Optimierung der Arbeitssituation nötig. So kann diesen Sommer eine weitere Außenstelle in den Rheinauen in Jestetten bezogen werden, um neben den derzeit bestehenden Stationen in Rheinheim, Hohentengen und im Wohnpark Winkel in Jestetten den Mitarbeitern einen Stützpunkt zu bieten.

Auch informierte Geschäftsführer Siebler über den Kauf des an die Station angrenzenden Volksbankgebäudes. Das Obergeschoss wird weiterhin von der Volksbank genutzt, der Rest des Hauses lässt Spielraum für künftige Entwicklungen. Nach den Erläuterungen des Rechnungsprüfers nahm der Aufsichtsratsvorsitzende Gerhard Riedmüller Stellung zu dem vorgelegten Jahresabschluss. Die Gesellschaftervertreter folgten einstimmig dem Vorschlag zur Annahme des Jahresabschlusses.