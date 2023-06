Sommer, Sonne, Festzelt: Bei bestem Wetter hat die Dorfmusik Rechberg wieder ihr Sommerfest gefeiert.

Verlassen konnten sich die Mitglieder der Dorfmusik dabei vor allem auf die befreundeten Vereine aus Degernau, Todtmoos, Mauchen und Aichen, die am Wochenende in den Klettgauer Ortsteil reisten, um die Gäste mit Blasmusik zu unterhalten.

Der Musikverein Aichen spielt am Sonntag als dritter Verein, um die Gäste mit Blasmusik zu unterhalten. | Bild: Dorfmusik Rechberg

Wie viele Besucher an dem Wochenende tatsächlich nach Rechberg kamen, ist ohne Eintritt oder Kontrolle schwierig abzuschätzen, weiß Vorstand Carsten Huber. Er schätzt die Zahlen auf 300 Gäste am Samstag und 350 am Sonntag.

Im provisorischen Sandkasten spielen die kleinen Gäste des Sommerfests Rechberg. | Bild: Dorfmusik Rechberg

Einige von ihnen, so heißt es aus Erzählungen unter den Dorfmusikern, seien am Samstagabend extra wegen der Band „Miss Müllers‘s Mucke“ gekommen. Das Trio spielte bis spät in den Abend und sorgte so für ausgelassene Tanzstimmung.

Der Umsatz stimmt

Auch Kassiererin Sandra Huber ist zufrieden mit dem Sommerfest 2023: „Der Umsatz ist, wie schon im vergangenen Jahr, gut.“ Was unter dem Strich für den Verein übrig bleibe, wisse sie allerdings noch nicht. „Das wird wegen der Teuerung sicher etwas schlechter ausfallen“.