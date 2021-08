von Ingrid Ploss

Für die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens werden Baukosten etwa in Höhe von 1.201.091 Euro erwartet. Davon sollen 149.600 Euro über die Fachförderung und 931.382 Euro über Ausgleichsstockmittel finanziert werden. Inzwischen liege der Zuschussbescheid der Fachförderung über 136.907 Euro vor, wie Bürgermeisterin Marion Frei im Gemeinderat informierte. Mündlich zugesagt seien auch Ausgleichsstockmittel von 700.000 Euro. Damit sind noch Eigenmittel in Höhe von 244.075 Euro notwendig.

Da im Sanitärbereich der Kleinkindgruppe geringe Änderungen vorgenommen werden müssen und ein zweiter Schlafbereich für eine weitere Kleinkindgruppe geschaffen werden soll, wird die bisherige Kostenannahme von 2020 vom Planungsbüro nochmals überarbeitet. Das ist vor allem wichtig, um die erforderliche Summe, mit zu erwarteten Mehrkosten, im Haushaltsplan 2022 einzustellen. Nun soll für eine zügige Umsetzung eine Baugenehmigung eingeholt werden.

Die Nachfrage nach dem Angebot der verlässlichen Grundschule ist gestiegen. Zur Entlastung der teils genutzten freien Kindergarten- und Rathaus-Räumlichkeiten soll das Mittagsangebot an zwei bis drei Tagen in der Woche in das Alte Rathaus in Baltersweil verlagert werden. „Dies soll den Schulstandort Baltersweil stärken und die Herausforderungen des Schüler-Shuttles zwischen Schule und Gemeindezentrum entlasten“, erklärte Bürgermeisterin Marion Frei. „Derzeit laufen die Gespräche mit möglichen Betreuungspersonen aus der Bürgerschaft.“

Um den Raum auch im Winter nutzen zu können, sollen mehrere Heizelemente installiert werden, ebenso eine weitere LED-Lampe. Firma Hauser hat hierfür ein Angebot in Höhe von 3187,09 Euro (brutto) abgegeben. Außerdem müsse für die Küche noch einiges angeschafft werden: ein Dampfgarer und ein Tiefkühlschrank (werden eventuell vom Essenslieferanten bereitgestellt), eine Geschirrspülmaschine, ein Kühlschrank sowie ein Schrank oder Sideboard und Geschirr. Bisher nutzt der Männerchor im Gebäude seinen Raum sowie die Küche und das alte Postzimmer. Eine Absprache mit dem Chor in Bezug auf eine erweiterte Nutzung des Alten Rathauses für die Kinder der Grundschule müsse noch erfolgen.