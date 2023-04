Der Gesangverein Eintracht Erzingen hatte zum „Konzert in den Frühling“ in die katholische St.-Georg-Kirche eingeladen und die Vorsitzende Ingrid Büche war froh nach der Corona-Zwangspause viele Zuhörern begrüßen zu dürfen. Der gastgebende Chor unter Leitung von Karin Brogle eröffnete mit einem „Frühlingsgruß“ und den beliebten „Tulpen aus Amsterdam“ mit der Klavierbegleitung von Sohn Michael Brogle. Der Männergesangverein Weisweil entführte in die 20er- und 30er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts und gaben die Songs der Comedian Harmonists „Wochenend und Sonnenschein“, „Veronika, der Lenz ist da“ und „Ein Freund, ein guter Freund“ zum Besten. Dirigent Markus Süß mit der Klavierbegleitung von Nelli Ziegler und der Chor sangen dann mit Marius Müller-Westernhagen „Es geht mir gut“ und gaben dann mit den Prinzen zu: „Alles nur geklaut“. Das Publikum ließ den Chor aus dem kleinen Ortsteil Weisweil nicht ohne Zugabe von der Bühne, passend zum Konzertort folgte Leonard Cohens „Halleluja“.

Einen starken Auftritt zeigte der Gesangverein Hasel mit „Das Lied der Freude“ und „Auf den Flügeln der Liebe“ bevor die Sänger unter der Leitung von Dirigent Michael Brogle die beiden Abba-Hits „Danke für die Lieder“ und „Super Trouper“ und den Elton John-Song „Circle Of Life“ intonierten. Nach großem Applaus folgte die Zugabe „Du bist ein Phänomen“ nach Helene Fischer. Die Gastgeber vom GV Erzingen brachten mit „You Raise Me Up“ nach einem Arrangement von Roger Emerson eine Liebeserklärung und stellten dann mit Udo Jürgens fest „Heute beginnt der Rest meines Lebens“. Michael Brogle begleitete den Chor seiner Mutter Karin am Klavier. Mit „S´ ist Feierabend“ kam man wieder in heimatliche Gefilde und mit „Haven Is A Wonderful Place“ gaben die Klettgauer eine besondere Zugabe. Zum Abschluss traten der Gesangverein Erzingen und die Gäste aus Hasel unter Dirigent Michael Brogle gemeinsam auf und huldigten dem verstorbenen Udo Jürgens mit „Was wichtig ist“ und „Ihr von Morgen“.