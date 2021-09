Auch der Erststimmenanteil für Felix Schreiner (CDU) sank – von insgesamt 42,3 Prozent bei der Bundestagswahl 2017 auf 35,1 in diesem Jahr. Ein sattes Minus von 7,2 Prozentpunkten. Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) verlor mit 26,2 Prozent der Erststimmen 1,7 Prozentpunkte im Vergleich zur BTW 2017.

Die Gewinner in diesem Jahr waren Jan-Lukas Schmitt (Grüne), Jareem Khawaja (FDP) und Andrea Zürcher (AfD) – sie konnten die Erststimmenanteile um 2,6 Prozentpunkte, 1,8 Prozentpunkte und 1,0 Prozentpunkte steigern. Weit abgeschlagen war Robert Kuhlmann (die Linke) mit 2,6 Prozent der Erststimmen. Während der Erststimmenanteil der AfD in der Gemeinde Klettgau zunahm, verlor die Partei 0,7 Prozentpunkte beim Zweitstimmenanteil. Auch die CDU und die Linke konnten weniger Zweitstimmen für sich gewinnen. Gewinner sind wiederum SPD, Grüne und FDP.

Klettgau Ergebnisse Bundestagswahl: So hat Klettgau gewählt – CDU muss herbe Verluste einstecken, bleibt aber stärkste Kraft Das könnte Sie auch interessieren

Ebenfalls gesunken ist die Wahlbeteiligung in Dettighofen. Von 79,2 Prozent im Jahr 2017 auf 77 Prozent in diesem Jahr. Der Erststimmenanteil für Schreiner sank von 46 Prozent auf 39,3. Die SPD verlor 1,6 Prozentpunkte von 21,6 Prozent auf 20,0. Gewinner waren auch hier Schmitt und Khawaja – sie konnten die Erststimmenanteile um 0,5 und 1,0 Prozentpunkte steigern.

Etwas besser als in der Gemeinde Klettgau schlug sich Kuhlmann in Dettighofen mit 2,9 Prozent der Erststimmen. Der Zweitstimmenanteil sank bei CDU, AfD und den Linken. Gewinner sind erneut SPD und FDP. Die Grünen konnten ihre 14,8 Prozent Zweitstimmen halten. Auffallend zugenommen haben in beiden Gemeinden die Stimmenanteile der nicht im Bundestag vertretenen Parteien.