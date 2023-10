Dettighofen – Zur 58. Hauptversammlung des Skiclubs Baltersweil konnte der Vorsitzende Daniel Hartmann nur wenige Mitglieder begrüßen. Sein gleichberechtigter Vorstandskollege Stefan Gamp berichtete von den Aktivitäten wie der Badeausfahrt zum Säntispark bei St. Gallen, der Einweisungsreise nach Sölden und der ersten Nikolausfeier nach Corona auf dem Käppele, zu der alle Kinder der Gemeinde eingeladen waren. Diese Kooperation mit dem Kindergarten Bergenland habe bestens funktioniert. Die Eröffnungsfahrt in die Lenzerheide und die Weihnachtsfeier in Neuglashütten sind noch in bester Erinnerung.

Protokollführerin Lea Grießer hatte die Tagesfahrten und Skikurse mit Bildern und Kommentaren nachgezeichnet, auch die Vereinsmeisterschaften in Elm, die mit Preisverteilung und Spaghettiessen in Lottstetten endeten. Der Kassenbericht von Andreas Grießer stellte die Mitglieder zufrieden, auch die Kassenprüfer Michael Lampert und Harald Boller. Beide wurden wiedergewählt. Sportwart Christian Ramirez resümierte das gute Miteinander von jüngeren und älteren Mitgliedern und die gute Beteiligung von Kindern an der Fahrt nach Sölden.

Bürgermeisterin Marion Frei leitete die Teilwahlen. Stefan Gamp wurde ebenso wiedergewählt wie Lea Grießer und Natali Ramirez als Beisitzerin/Jugendwartin. Außerdem wurden Tim Werne und Daniel Ramirez als Beisitzer bestätigt. Marion Frei dankte dem Skiclub für die solide Jugendarbeit und die vielseitigen Angebote. Blumen gab es für Michaela Ramirez, einen Geschenkkorb für Andreas Grießer für die gelungenen Ausfahrten mit dem Bus und Natali Ramirez für die aktive Jugendarbeit. Bei Verschiedenem dankte Daniel Hartmann der Gemeinde für den Neubürgerempfang, wo viele Kontakte geknüpft worden sind. Er schloss mit den Worten: „Am Freitag geht‘s los mit dem Skitraining.“

Das Programm: 5. November Badeausfahrt, 6. Dezember Nikolausfeier, 9. Dezember Saisonauftakt, 16. Dezember Weihnachtsfeier, 28./29. Dezember Ski-und Snowboardkurs, 5. bis 7. Januar Familienwochenende in Splügen, 13. Januar Après-Ski-Ausfahrt, 28. Januar Trainingsausfahrt, 3. Februar Vereinsmeisterschaften, 25. Februar Familienausfahrt, 10. März Tagesausfahrt, 23. März Abschlussfahrt.