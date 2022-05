von Vanessa Amann

Mit nur 19 Proben in den vergangenen zwei Jahren mussten sich die Sänger des Männerchors Rechberg zufriedengeben. Mit einer Probenstatistik musste Elmar Fischer deshalb auch passen, da diese aufzustellen, nicht möglich war. Doch dass die Stimmen der Chormitglieder keineswegs eingerostet sind, bewiesen sie mit dem Eingangslied „Ticino e Vino“ zur Einstimmung in die Hauptversammlung. Denn obwohl es vieles aufzuholen gab, wollten sich die Sänger keinesfalls die gewohnte Geselligkeit und Bewirtung von Rosi entgehen lassen.

Vergleich mit einem renaturierten Bach

Dass im neuen und alten Vorsitzenden Alfred Kaiser nicht nur ein Bauherr, sondern auch ein Mann der großen Worte und der Poesie schlummert, davon konnten sich die Sängerkollegen erneut überzeugen. Mit einem Bach, der renaturiert wurde und nun plötzlich Wirbel und Hindernisse aufweist, verglich er die Pandemie-Zeit. „Die angebrochene Zeit hat uns gelehrt und aufgefordert, für die kleinen Dinge und scheinbare Selbstverständlichkeiten dankbar zu sein“, sagte Kaiser.

Rückblick geht bis 2019 zurück

Schriftführer Lothar Wiese führte die Anwesenden in seinem Bericht zurück ins Jahr 2019. Das alljährliche Patrozinium, die Lieder- und Theaterabende und weitere Auftritte hatten hier noch regulär auf dem Programm des Männerchors gestanden, bevor es im darauffolgenden Jahr still wurde. „Das Benefizkonzert in der Tiengener Pfarrkirche für die neue Orgel sollte das erste Konzert im Vereinsjahr sein und bis heute das letzte“, meinte Wiese. Auch auf die Proben, die stets mit neuem Anlauf und überarbeitetem Hygienekonzept starteten und kurze Zeit später zum Erliegen kamen, nahm er Bezug.

Klettgau Gesang unter freiem Himmel Das könnte Sie auch interessieren

Doch die längere Pause habe auch etwas Gutes. So bescheinigte Chorleiter Martin Umrath seinen Sängern nach den ersten Proben doch jugendliche und frische Stimmen. Diese können die Sänger nun bei einem ersten kleinen Auftritt in Detzeln unter Beweis stellen.

Keine Sorgen um den Kassenbestand

Über die Kassenlage müssten sich die Mitglieder nicht den Kopf zerbrechen, erörtert der Kassier Klaus Maier. Zwar seien gewohnte Einnahmen durch Konzerte und Eintrittsgelder weggefallen, Zuwendungen der Kommune, des badischen Chorverbands und auch der Mitglieder, hätten dennoch Gelder in die Kasse gespült.

Ehrungen verdienter Sänger

Insgesamt fünf Männer der Stunde wurden während der Hauptversammlung für ihre 30-jährige Aktivmitgliedschaft ausgezeichnet. Darunter: Lothar Wiese, Alfred Kaiser, Rainer und Harald Kipp sowie Wolfgang Dreher. „Fünf Ehrungen – das bedeutet 150 Jahre Singen im Männerchor Rechberg“, stellte der Vize-Vorsitzender Wolfgang Ritter fest. Doch viel bemerkenswerter sei dabei die Zahl 74. „Diese 150 Jahre umfassten 74 Jahre engere Vorstandschaft, was eine sehr stolze Zahl sei, wofür die Geehrten tosenden Beifall erhielten.