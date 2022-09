von Felix Waßmer/Albert Moser

In seltenen Fällen kommt verlorenes wieder zum Vorschein. So kommt es auch von Zeit zu Zeit vor, dass seltene Tierarten wieder einen Platz in der Landwirtschaft finden. Durch den Strukturwandel des ländlichen Raums sind viele Rassen, auch Haltungsformen verloren gegangen. Aber auf dem Vogelhof Waßmer in Dettighofen-Baltersweil hat es nun Nachwuchs einer besonderen und in Deutschland mittlerweile seltenen Schweinerasse gegeben.

Diese Rassen sind Teil der Kulturgeschichte

In vergangenen Zeiten war die Vielfalt an Nutztierrassen hoch und verteilte sich auf viele kleine Betriebe. Alte Nutztierrassen zu erhalten, ist erstrebenswert, da diese Tiere Erbgut in sich tragen, das für künftige Herausforderungen den entscheidenden Vorteil bringen kann. Zudem sind diese Rassen ein Teil unserer Kulturgeschichte. Nur wenige bäuerliche Betriebe haben heute die Möglichkeit, dieses seltene Kulturgut zu erhalten.

Zehn glückliche Ferkel kommen auf die Welt

Diesen August kamen auf dem Vogelhof Waßmer in Baltersweil zehn glückliche Ferkel der Rasse deutsches Sattelschwein zur Welt. Ein erfreuliches Ereignis, wenn man bedenkt, dass es von dieser stark gefährdeten Rasse in Deutschland nur noch etwa 300 Zuchttiere gibt. In Baltersweil leben zwei Zuchtsauen und ein Eber der deutschen Sattelschweine. Diese Rasse überzeugt neben guter Fleischqualität auch durch ihre Eignung für die Freilandhaltung.

Nur noch vier Betriebe im Kreis halten Zuchttiere

Im Landkreis Waldshut halten von 288 Schweinehaltern nur noch vier Betriebe eigene Zuchttiere zur Ferkelzeugung. Die kleinbäuerlichen Strukturen sind dabei weitestgehend verschwunden. Durch den Kauf von regionalen Produkten können Konsumenten die heimische Produktion fördern. Gerade die seltenen Kulturschätze wie das deutsche Sattelschwein werden nur überleben, wenn sie auch genutzt werden.