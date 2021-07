von Ralf Göhrig

In Erinnerung an Meta Schön wurde bei der Erlöserkirche in Dettighofen ein Gedenkstein errichtet und von Pfarrer Florian Bosch anlässlich der Einweihungsfeier gesegnet. Bei dem Stein handelt es sich um den restaurierten Grabstein der 1994 Verstorbenen, der nach Auflösung des Grabes so gerettet wurde.

Meta Schön war eine Dettighofener Institution. 1913 in Essen geboren, wurde sie im Freiburger Diakonissenkrankenhaus zur Kinder- und Krankenpflegerin ausgebildet. Im Frühjahr 1937 versetzte sie das Bonner Mutterhaus der altkatholischen Schwesternschaft nach Dettighofen zum dortigen altkatholischen Krankenverein, einer Vorgängerinstitution der Sozialstation. 57 Jahre lang stand sie Kranken, Sterbenden und Angehörigen bei.

Ob Pflaster, Verband, Salben oder Spritzen, auf Schwester Meta konnten sich die Menschen in den Bergen verlassen – am Tag und auch in der Nacht. Ihre Patienten besuchte sie zunächst mit dem Fahrrad, später mit dem Moped und ab 1966 mit dem Auto.

Pfarrer Florian Bosch segnet an der Allee vor der Kirche in Dettighofen den Gedenkstein für Schwester Meta Schön, die als Krankenpflegerin viel Gutes tat. | Bild: Ralf Göhrig

In den 1960er Jahren wurde sie von der Gemeinde Dettighofen angestellt und nach der Etablierung der Sozialstation arbeitete sie bis zu ihrer Pensionierung mit 72 Jahren dort. Bis zu ihrem plötzlichen Tod widmete sie sich weiterhin den Alten und Kranken. Darüber hinaus pflegte sie die altkatholische Pfarrkirche, den Pfarrgarten und sorgte für den Blumenschmuck in der Kirche. Im Jahr 1985 wurde ihr die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg verliehen.

Anne Rosch, langjähriges Mitglied des Kirchenvorstands und freundschaftlich mit Meta Schön verbunden, pflegte gemeinsam mit Gerlinde Häring das Grab und setzte sich dafür ein, dass der Stein erhalten und damit das Gedenken an Meta Schön bewahrt wird.

Bei der Einweihungsfeier waren die Sozialstation durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Gerhard Riedmüller, und den Pflegedienstleiter Philipp Steger, den Vorsitzenden des örtlichen Fördervereins der Sozialstation, Elmar Indlekofer, sowie Bürgermeisterin Marion Frei zugegen. Die Bildhauer Walter Boll und Johannes Eisele, die vor 27 Jahren den Grabstein gestaltet hatten, waren ebenfalls anwesend und erläuterten den Aufbau und die Bedeutung des interessanten Steins, der nun an der Allee vor der Kirche steht und gut sichtbar an Schwester Meta erinnert.