Am Donnerstagmorgen wurde die Bundespolizeiinspektion in Weil am Rhein über den Fund informiert. Vor Ort stellte die Streife fest, dass es sich um 129 neuwertige Schuhe handelt – allerdings nur um einzelne Schuhe und nicht um Schuhpaare. Zudem befanden sich an einigen Schuhen noch Etiketten mit Preisangaben in Schweizer Franken. Aufgrund der Gesamtumstände muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Diebesgut handelt. Die 129 Schuhe wurden durch die Bundespolizei sichergestellt.