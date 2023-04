Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? – so könnte man den Konzertabend des Klettgauer Akkordeonorchesters überschreiben. Der Schwarzwald war das übergreifende Thema des Frühlingskonzertes unter der Leitung von Martina Vitacca in der Grießener Gemeindehalle. Wie vom Orchester gewohnt, war das Thema auch optisch erstklassig in Szene gesetzt, die Musikerinnen im Dirndl und mit Bollenhütchen, ihre männlichen Kollegen ebenso stilecht mit schwarzen Hüten und roten Westen. Eine Bühnenkulisse mit Tannen, Hirsch und Auerhahn, nebst unzähligen Kuckucksuhren und gar ein echter kleiner Wald mit Bäumen, gestiftet vom Tannenhof Grießer, war im hinteren Bereich der Halle aufgebaut.

Die zahlreichen Besucher konnten sich folglich nach Herzenslust der Schwarzwald-Idylle hingeben und nebenbei Schwarzwälder Kirschtorte und Vesperteller genießen. Darüber hinaus kam die Musik – Lieder, Schlager, bekannte Melodien aus dem Schwarzwald – nicht ins Hintertreffen.

„Schwarzwaldklinik“ ist ein Muss

Durch das Programm führte traditionsgemäß mit Humor und Charme Sonja Fritsch. Zum Konzertauftakt zog unter Vogelgezwitscher, die Titelmelodie der TV-Serie „Die Schwarzwaldklinik“ spielend, das Orchester auf die Bühne. Der Schwarzwaldausflug nach Grafenhausen war ein Muss, denn was wäre die Region ohne die Schwarzwaldklinik mit Professor Brinkmann und Schwester Christa?

Ein fröhliches Operetten-Medley aus dem „Schwarzwaldmädel“ – schunkelgemütlich – genauso wie das herrlich volkstümliche Stück „Rankender Efeu“, sollten folgen. Und auch der Kuckuck durfte keinesfalls fehlen, er kam in „Die Mühle im Schwarzwald“ zum Zuge, ein Stück, das anfangs mit leisen Tönen pure Landschaftsidylle beschreibt, um dann die munter-lebhafte Seite der Region zu zeigen. So unterhaltsam und volkstümlich bis hierher das Konzert war, das Stück „Silva Nigra“, komponiert von Markus Götz, war sicherlich der musikalische Höhepunkt des Abends: eindrucksvolle Stimmungsbilder vom erwachenden Tag, einem Morgen voller Nebel, der sich langsam auflöst und so den atemberaubenden Blick ins Tal freigibt, Impressionen von einer Wanderung oder einem Besuch auf dem Rossfest – ein Bilderbogen wie er ihn nur im Schwarzwald zu erleben ist.

Das Konzert hatte aber noch einige Überraschungen parat. In der Gunst des Publikums stand beispielsweise „Eine Schwarzwaldfahrt“ von Horst Jankowski, ein legendärer Schlager der 1960er Jahre, ganz weit oben: Ewig lange nicht mehr gehört, mit seiner unverwechselbaren Melodie hätte manch einer fast mit gepfiffen und gesungen, wenn man den Text noch parat gehabt hätte. Das schaffte „Die Schwarzwaldmarie“ im Handumdrehen, denn die vergisst man nie. Den Schlager singend und dazu klatschend zogen die Musiker von der Bühne und schnappten sich Tanzpartner aus dem Saal.

Somit war der Tanzboden freigegeben, zur Musik der Schwarzwälder 3 konnte man die Tanzkünste aufleben oder den Abend an der Kuckucksbar ausklingen lassen.