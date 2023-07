Marc Strohmeier, Vorsitzender des Männergesangvereins Geißlingen, stellte sich bei der jüngsten Hauptversammlung aus persönlichen Gründen nicht wieder zur Wahl. Zu seinem Nachfolger wurde Silvio Schulze gewählt. Darüber informiert der Verein in einer Mitteilung.

Strohmeier ging in seinem Bericht darauf ein, dass das vergangene Vereinsjahr wieder fast so ablaufen konnte wie vor der Coronazeit. Im ersten Jahr nach Corona wurde der Fokus jedoch mehr auf das gesangliche Weiterkommen gelegt. Ein weiterer Schritt hierzu ist die Chor-Kooperation mit dem Männergesangverein Liederkranz Wutöschingen. Als erstes wurde zusammen das Jahreskonzert des MGV Geißlingen in Angriff genommen, zu dessen Erfolg auch ein gemeinsames Probenwochenende am Bundesleistungszentrum Herzogenhorn beitrug. Beim Jahreskonzert wurde Peter Schmid für 65 Jahre Mitgliedschaft geehrt, Silvio Schulze und Peter Hartmann für 25 Jahre Singen zu Ehrenmitgliedern ernannt. Im April wurden die Sängerkameraden aus Wutöschingen bei deren 100-jährigen Bestehen gesanglich und tatkräftig bei der Umsetzung unterstützt.

Chorleiter Simon Appelhans sprach von einem interessanten Jahr nach der Coronapause. Besonders freut er sich auf die Zukunft mit der Chor-Kooperation. Gemeinderätin Rosemarie Hartmann überbrachte die Grüße und den Dank der Gemeinde für das Engagement. Sie nahm die Entlastung der Vorstandschaft vor, die einstimmig erfolgte.

Hartmann leitete auch die Neuwahlen. Silvio Schulze wurde neu zum ersten Vorsitzenden, Sebastian Siebold neu zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Wolfgang Philipp wurde als Schriftführer wiedergewählt, Maximilian Heck wurde neu zum Kassierer gewählt. Beisitzer Dieter Eckert dankte danach den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Marc Strohmeier, Gerhard Franke und Silvio Schulze für ihre Tätigkeit in ihrem Amt. Strohmeier dankte auch allen Mitgliedern für ihren Einsatz bei den Altpapiersammlungen wie auch bei allen anderen Events.

Unter dem Punkt Wünsche und Anträge wurde der Antrag gestellt, bei der Klett-Geno e.G. Anteile zu zeichnen, eine Genossenschaft, die sich aktuell für den Erhalt des Gasthauses „Linde“ in Grießen einsetzt. Das Gasthaus soll nach Renovierung den Bürgern und Mitgliedern auch als Veranstaltungsort dienen können. Der Antrag wurde angenommen und dem neu gewählten Kassierer den Auftrag erteilt, dies in die Wege zu leiten. Zum Abschluss der Versammlung wurde der Fliegermarsch gesungen.