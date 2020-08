von sk

Kurz vor 17 Uhr war dort ein unbekannter Roller-Fahrer auf dem Gehweg in Richtung Rechberg unterwegs. In gleicher Richtung befuhr ein 27-Jähriger mit seinem VW die Hauptstraße und wollte über den Gehweg in einen Parkplatz einzufahren. Bei dem Zusammenstoß kam der Roller-Fahrer zu Fall, soll aber unverletzt geblieben sein, so die Polizeiangaben. Der Unbekannte soll nach dem Sturz die 26-jährige Beifahrerin im VW beleidigt haben. Laut Polizei war der Roller ohne Kennzeichen unterwegs. Am VW entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Der Rollerfahrer soll etwa 40 Jahre alt und 175 cm groß und schlank sein. Er trug eine schwarze Jogginghose und ein graues T-Shirt sowie einen schwarzen Helm. Sein weißer Roller hatte einen schwarzen Schriftzug und seitlich rote Streifen. HInweise nimmt das Polizeirevier Waldshut (07751/8316-351) entgegen.