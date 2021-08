von Vanessa Amann

Der Fahrrad-Boom in Deutschland hält weiter an – verständlich, finden die vier Freunde aus dem Klettgau und Waldshut-Tiengen. Denn auch sie haben während der Pandemie ihre Leidenschaft fürs Rennradfahren entdeckt. Der Sport ließ Julian Minzer, Marvin Klefenz, Fabian Rieger und Albert Hajredini den Bodensee bereits umrunden. „Es ist egal, wie gut oder schlecht man am Anfang ist. Hauptsache man fährt“, berichtet der Physiotherapeut Julian Minzer vom Gedanken dahinter. Er bestreitet derzeit schon seine zweite Saison und löste die „Gruppendynamik“ im Freundeskreis aus.

Die „Velo-Kultur“ bringt es mit sich, dass Julian Minzer (vorne), Marvin Klefenz und Fabian Rieger (hinten, von links) ihre Routen meist in der angrenzenden Schweiz planen. | Bild: Vanessa Amann

Die Gründe weshalb jeder einzelne zu diesem Sport gefunden hat, sind dabei sehr vielseitig. Einen großen Beitrag leisteten allerdings die Pandemie und der Wunsch nach einer neuen Freizeitbeschäftigung. „Nachdem wir fast ein Jahr zuhause waren, haben wir nach etwas Sinnvollem gesucht“, erklärt Albert Hajredini, Verkaufsberater bei Mercedes-Benz. Bei ihren Touren gehe es zudem nicht nur um das Vergnügen, vielmehr spielen auch sportliche und psychologische Aspekte eine Rolle. „Ob zum Abnehmen, Abschalten, für das Training oder um die Landschaft zu sehen – beim Rennradfahren ist für jeden etwas dabei“, findet Julian Minzer. Dieser Ansicht schließt sich auch Marvin Klefenz an, der in diesem Jahr mit seinen Touren startete: „Das Schöne am Rennradfahren ist die Geschwindigkeit und dadurch kommt man sehr weite Strecken“, betont der Bauleiter.

Frische Luft, sportliche Aktivität und dabei noch neue Orte entdecken: Für Julian Minzer, Fabian Rieger, Albert Hajredini und Marvin Klefenz (von links) nur einige der Gründe, weshalb sie sich für den Rennradsport entschieden haben. | Bild: Vanessa Amann

Wie schnell sich die Gruppe steigerte, zeigt sich an den zurückgelegten Kilometern. „Zu Beginn sind wir rund 20 bis 30 Kilometer gefahren. Und jetzt haben wir gemeinsam 110 Kilometer zurückgelegt“, sagt Albert Hajredini. Dass ihre Touren sie zumeist in die Schweiz führen, habe einen einfachen Grund, wie Fabian Rieger erklärt: „Ob auf dem Land oder in den Städten, in der Schweiz gibt es fast überall gelbe Sicherheitsstreifen.“ Dies fehle seiner Ansicht nach im Landkreis Waldshut, da die angedachten Radwege oftmals auch Landwirtschaftswege sind und damit für den Sport ungeeignet.

Für jeden Typ das richtige Rennrad

Wer derzeit nach einem passenden Zweirad sucht, muss sich auf lange Lieferzeiten einstellen. Dies macht sich auch beim Fachhändler Sascha Schneider, Inhaber von Schneider-Bikes in Hohentengen a. H., bemerkbar. „Bei gewissen Rädern haben wir derzeit eine Vorlaufzeit von zwölf bis 24 Monaten, anstelle von regulären sechs bis acht Wochen“, betont er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Radsport und Corona Die Zahlen des Zweirad-Industrie-Verbandes (ZIV) belegen die hohe Nachfrage nach Fahrrädern und E-Bikes im Jahr 2020. Im Vergleich zum vorangegangenen Jahr ist der Verkauf um 61 Prozent auf 6,44 Milliarden Euro gestiegen. Als „Verkehrsmittel der Stunde“ gelten sie als die Profiteure in der Krise.

Dennoch rät Sascha Schneider klar zu einer Fachberatung, wenn es spezifisch um den Rennrad-Kauf geht. „Die Körpergröße, Arm- und Beinlänge und auch die Länge vom Oberkörper spielen schlussendlich eine Rolle für die richtige Rahmengröße und die entsprechenden Einstellungen“, erklärt er. Das Rennrad müsse also zum Fahrer passen und diese Feinabstimmung auf den Körper habe auch gute Gründe, wie der Physiotherapeut Andreas Hosp aus Klettgau-Erzingen weiß: „Das falsche Rad führt zwar nicht zu bleibenden Schäden, allerdings können Rücken- und Nackenschmerzen den Spaß schnell verderben.“

Als Physiotherapeut und Rennrad-Liebhaber ist er mit den gesundheitlichen Vorteilen des Sportes bestens vertraut. „In erster Linie ist es ein optimales Herz-Kreislauftraining. Auch für Erkrankte, die gerne in sportlicher Richtung Rehabilitation betreiben möchten“, erörtert er. Doch auch zum Abnehmen und bei Knie- und Hüftgelenkproblemen sei es das optimale Sport- und Therapiegerät.