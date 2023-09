Klettgau – Bewegte Jahre hat die ehemalige Hauptschule in der Erzinger Bütze mit den Umwandlungen zu Werkrealschule und Gemeinschaftsschule erlebt, doch mit dem Start als Realschule im Jahre 2019 waren die schweren Zeiten endgültig vorbei. Heute schreibt die RS Klettgau Erfolgsgeschichte und diese wurde kurz vor den Sommerferien mit einem großzügigen Erweiterungsbau gekrönt.

Der moderne Neubau mit einer Fläche von 1680 Quadratmetern ist in direkter Nachbarschaft zu dem 2226 Quadratmeter großen Bestandsgebäude entstanden, welches im nächsten Schritt eine umfangreiche Sanierung erfahren wird. Die beiden Gebäude sind durch einen lichtdurchfluteten Glaskorridor verbunden. Den 240¦Schülern und dem Lehrerkollegium steht im neuen Schuljahr somit eine Fläche von 3906 Quadratmetern zur Verfügung.

Der zweigeschossige Neubau auf dem Schulgelände ist ein Blickfang und fügt sich perfekt neben dem Bestandsbau aus dem Jahre 1976 in die Landschaft ein. Vorausschauend wurde auch eine mögliche Erweiterung berücksichtigt. Geplant wurde das Bauwerk von Architekt Thomas Oeldenberger.

Große, deckenhohe Glaselemente geben in jedem Raum des neuen Schulhauses den Blick in die schöne Landschaft und auf das Dorf frei. Der Materialmix aus kühlem Beton und warmen Holztönen bildet im Innen- wie im Außenbereich eine harmonische Symbiose. Ein stimmiges Akustik-, Licht- und Farbkonzept schafft im Inneren des Neubaus eine behagliche Atmosphäre.

Der Neubau wurde bereits mit einem Schulfest eingeweiht und noch vor den großen Ferien für den Unterricht frei gegeben. Konrektorin Constanze Trumpf zeigt sich beim Rundgang durch das neue Schulhaus begeistert: „Die transparente, offene und moderne Architektur, die großzügigen Klassenzimmer und Fachräume, die behaglich ausgestatteten Begegnungsflächen sowie Lehrerarbeitszimmer und ein gemütlicher Aufenthaltsraum für das Kollegium passen perfekt zu unserem fortschrittlichen Schulkonzept und spiegeln unsere Philosophie wider.“ Die Schülerinnen und Schüler wie auch das Kollegium fühlen sich wohl in diesem schönen Neubau mit Wohlfühlatmosphäre.

24 Lehrkräfte gehören zum Kollegium der Realschule, die klassischen Unterricht mit modernen Lernformen kombinieren und so eine neue und sehr erfolgreiche Art des Lehrens etabliert haben. „Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern ein begleitetes Lernen. Wir haben in der Vergangenheit ja auch Erfahrungen mit dem Gemeinschaftsschulkonzept gesammelt, was sich an unserer Schule zwar nicht durchgesetzt hat, aber die für uns positiven Erkenntnisse haben wir in unserer neuen Realschule etabliert und verbinden quasi das Beste aus beiden Schulkonzepten“, erklärt Constanze Trumpf. Dabei haben Begleitung und Beratung der Schüler einen hohen Stellenwert. Neben modernen Bildschirmen gibt es in den Klassenräumen auch noch klassische Kreidetafeln, gelernt wird sowohl mit Unterstützung von IPads wie auch aus Büchern und Schulheften. „Wir legen Wert auf Struktur, auf Heftführung und Handschrift“, betont Konrektorin Trumpf.

Das neue Schulhaus bietet neben den Klassenzimmern auch Inklusionsräume für ruhiges, konzertiertes Arbeiten allein oder in Kleingruppen, ebenso wie schön gestaltete und mit gemütlichen Sitzgelegenheiten ausgestattete Gemeinschaftsflächen. Räume für Naturwissenschaften und Kunstunterricht wurden geschaffen und nach modernsten Gesichtspunkten ausgestattet. Mobiles Mobiliar erlaubt die flexible Nutzung der Räume. Der Kunstunterricht kann nach Fertigstellung des Außengeländes sogar nach draußen verlegt werden. Neben Büros für die Schulleitung hat auch der Schulsozialarbeiter Torsten Durstewitz einen neuen Arbeitsraum erhalten, der ihm auch die Möglichkeit bietet, mit den Schülern auch an einem runden Tisch zu sitzen.

Die Barrierefreiheit war Gemeindeverwaltung und Schulleitung ebenfalls ein wichtiges Anliegen, das mit einer durchdachten Planung und einer Aufzuganlage im Neubau realisiert werden konnte. „Wir sind eine Schule für alle und leben Inklusion“ betont die Rektorin. Neben dem Realschulabschluss können die Schüler auch einen Hauptschulabschluss erlangen, die Entscheidung wird erst zum Ende der 8. Klasse notwendig. Bestehende Klassen werden dafür aber nicht mehr aufgelöst, vielmehr erhalten die Realschüler Zusatzunterricht. „Vor allem schwache Schüler profitieren von der guten Durchmischung in den Klassen“, erklärt die Konrektorin.

Bürgermeister Ozan Topcuogullari zeigt sich sehr zufrieden mit Schulentwicklung und dem Neubau, der die Zukunft des Schulstandortes sichern wird: „Die größte Herausforderung war sicherlich die Stabilisierung der Schülerzahlen. Dazu musste das Vertrauen in die Schule zurückgewonnen werden. Mit der Umwandlung zur Realschule, dem Schulneubau und den umfangreichen Sanierungen im Bestandsgebäude ist uns das gelungen.“

Auch die Kostenberechnung in Höhe von 6 Millionen konnte die Gemeindeverwaltung vorbildlich einhalten. Mit 5,6 Millionen Euro schlägt der Neubau zu Buche, 1,13 Millionen davon konnten über Zuschüsse aus der Schulbauförderung des Landes abgedeckt werden.