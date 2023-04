Die Räuberzunft Klettgau-Wutachtal ist froh, dass sich die Situation wieder geändert hat. Nachdem Corona auch noch die Fasnachtssaison 2022 ausbremste, waren die Räuber am Pfarrfest und der Gewerbeschau in Erzingen und dem Familientag in Wutöschingen aktiv, sodass die Kasse mit einem Plus abschloss. Das geht aus einer Pressemitteilung zur Hauptversammlung hervor.

Für das laufende Vereinsjahr stehen jedoch einige Investition an, darunter weitere Häs für Neumitglieder und die Anschaffung von Pins. Bei den Wahlen gab es keine Änderungen in der Vorstandschaft. Als nächstes stehen der Gaudi-Jass am 29. Mai in der Klosterschüer in Oftringen und die Teilnahme am Pfarrfest des Kulturvereins Klettgau am 30. Juli an.

Die Übergabe der Einnahmen des Gewinnspiels an der Gewerbeschau werden an den Förderverein Special Olympics Hochrhein und den Förderverein für krebskranke Kinder Freiburg übergeben.