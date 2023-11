Klettgau – Den ersten Weihnachtsmarkt der Saison veranstaltet seit Jahren in der Gemeinde der FC Geißlingen. Veranstaltungsort ist die Erzinger Sporthalle. Auch in diesem Jahr kamen die Besucher wieder in Scharen, teilt der Verein mit.

Angesichts des tristen Novemberwetters bot sich eine gute Gelegenheit, aus den heimischen vier Wänden herauszukommen, sich verwöhnen zu lassen und das ein oder andere Schnäppchen für die Advents- und Weihnachtszeit zu machen. Rund 50 Verkaufsstände füllten die große Halle, deren Angebot erneut überbordend war. Der Schwerpunkt lag naturgemäß auf weihnachtlichen Artikeln, viele kunstvolle und schöne Deko-Sachen, die in der Advents- und Weihnachtszeit ein Muss sind: selbst gezogene Kerzen über Adventskränze, Adventsgestecke und dergleichen mehr.

Aber auch viele Gegenstände, die sich als Geschenke unter dem Weihnachtsbaum anbieten, waren zu haben. Kunstfertig gedrechselte Schüsseln und Schalen, hausgemachte Spezialitäten wie Konfitüren, Liköre, Schnäpse und dergleichen, aufwendige Handarbeiten, genäht, gestickt, gehäkelt und gefilzt, selbst gefertigter Schmuck bis hin zu handgemachten duftenden Seifen. Eine Fülle von inspirierenden Dingen also, die das ganze Jahr über von den Ausstellern in vielen Arbeitsstunden hergestellt wurden. Es brauchte einige Zeit, um alles zu begutachten. Und den vielen schönen Dingen zu widerstehen, fiel gewiss schwer.

Darüber hinaus nutzten viele Marktbesucher die Gelegenheit, das Sonntagsessen zu Hause ausfallen zu lassen. Die Mitglieder des FC Geißlingen und deren Helfer tischten auf, die Bewirtung ließ keine Wünsche offen. Auch in der Kaffeestube im Foyer ging es hoch her, Kaffee, Kuchen und Torten fanden reißenden Absatz. Selbstredend durfte Glühwein und Punsch nicht fehlen, das gab es im Freien auf dem Schulhof. Über all dem diente der Besuch einer guten Sache, der Erlös des Marktes hilft dem Geißlinger Verein, den Rasenroboter zu finanzieren.