In Baltersweil fand die Fronleichnamfeier der Seelsorgeeinheit Jestetten statt. Dazu hatten die Organisatoren extra einen Busdienst eingerichtet, damit die Gläubigen aus Jestetten, Lottstetten und Altenburg an dieser Feier in der Gemeinde Dettighofen teilnehmen konnten. Auf dem Schulhof der Grundschule Baltersweil hieß Pfarrer Richard Dressel die zahlreich versammelten Gläubigen Katholiken zur Messe unter blauem Himmel und Sonnenschein willkommen. Etliche Katholiken kamen auch aus der Schweiz, die Pfarrei Glattfelden-Eglisau-Rafz aus dem Kanton Zürich beteiligte sich an der Feier. Der Musikverein Dettighofen unter Leitung von Dirigent Bernhard Zimmermann und die Chorgemeinschaft mit Dirigent Markus Herzog umrahmten den Gottesdienst.

Der aus dem ostpolnischen Radzyn Podlaski stammende Pfarrer Jacek Jeruzalski hielt die Festpredigt und stellte die Liebe des Einzelnen zum Mitmenschen in den Mittelpunkt seiner Ansprache. Die Prozession verlief vom blumengeschmückten Schulhof zum ebenfalls passend florierten Platz beim Brunnen vor der Sankt Martinskirche. Der Musikverein intonierte den Prozessionsmarsch. Die Träger des Baldachin „Himmel“ und der verschiedenen Kirchenbanner verliehen dem Zug ein festliches Ambiente. Nach der Andacht wirtete der Kirchengemeinderat mithilfe der Freien Landfrauen auf dem Vorplatz. Orgelbauer Jens Steinhoff erläuterte die Notwendigkeit der Sanierung der Kirchenorgel. Die seit dem Jahr 1937 angeschaffte Orgel bedarf einer gründlichen Sanierung.

Die Kosten der Restaurierung belaufen sich auf 35.000 Euro, der Bauförderbund der Erzdiözese Freiburg hilft mit 18.000 Euro aus, der Stiftungsrat der Kirchengemeinde hat 10.000 Euro zugesagt. Es verbleiben 7000 Euro, die durch Spenden finanziert werden soll. Sabrina Rosenfelder hat einen informativen Flyer zur Spendenaktion entworfen. Im Oktober dieses Jahres soll mit den Sanierungsarbeiten begonnen und im Frühjahr des Jahres 2024 mit der Orgeleinweihung abgeschlossen werden.