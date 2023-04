Nach langer Unterbrechung findet wieder das traditionelle Musikkonzert am Ostersonntag, 9. April, um 20 Uhr in der Gemeindehalle in Dettighofen statt. Der Musikverein Dettighofen (MVD) steht in den Startlöchern und probt eifrig, wie die beiden Vorsitzenden Simone Römersperger und Marcel Häring berichten. An einem Wochenende im März legten die Aktiven ein Probenwochenende ein und Dirigent Bernhard Zimmermann hatte Schwerstarbeit zu verrichten. Seit Wochen wird sowohl gemeinsam als auch in einzelnen Registern geübt.

Mit einem Konzertmarsch „Die Isel“ und mit der Filmmusik aus „La Storia“ eröffnet der MVD den zweiten Teil des Programmes. Mit „Aladdin“ schwenkt man in 1000 und eine Nacht ins Arabische bevor man mit „Oregon“ in eine amerikanische Konzertfantasie wechselt. Mit „The Greatest Showman“ einem beeindruckenden Musical endet das Konzert. Eröffnet wird der österliche Event vom befreundeten Musikverein Geißlingen.