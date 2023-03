Das diesjährige Konzert des Musikvereines Erzingen in der Kirche am Sonntag, 26. März, 17 Uhr, steht unter einem neuen Vorzeichen. Edgar Kaiser gibt sein Debüt als neuer Dirigent in Erzingen, nachdem Elmar Maier über 30 Jahre lang die Erzinger Musiker musikalisch geprägt hatte.

Kaiser ist in der hiesigen Blasmusikszene bei weitem kein Unbekannter. Der Bad Säckinger hat eine beeindruckende Laufbahn als hauptberuflicher Dirigent entlang der Hochrheinschiene vorzuweisen, seine langjährige Dirigentschaft in Niederhof, Zell, Wyhlen, Unterlauchringen sprechen für sich. Auch war er lange Jahre in der Jugendarbeit und Jugendausbildung in der Region engagiert. Aktuell leitet er die Bigband bei Hoffmann La Roche in Basel, den Musikverein Maulburg und seit Anfang des Jahres den Erzinger Musikverein. Der Konzertbesucher darf also gespannt sein. Das Konzert in der Kirche wartet mit klassischen sinfonischen Werken auf, die sich in dem Kirchenraum akustisch voll entfalten werden.

Aufgeführt werden klassische Werke wie „Air For The G-String“ von Johann Sebastian Bach oder „Air Pathétique“ von Ludwig van Beethoven. Ebenso Werke von zeitgenössischen Komponisten wie „Voyage Into The Blue“, „My Dream“ und andere mehr. Der Eintritt ist frei. Wer möchte, kann dem Musikverein eine Spende zukommen lassen.