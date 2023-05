Das Interesse an der Pflanzentauschbörse der Siedlergemeinschaft Klettgau ist am Wochenende groß gewesen. Zahlreiche Gäste und Tauschwillige seien dabei gewesen, erklärt die Gemeinschaft in einer Pressemitteilung.

Die Pflanzentauschbörse bot den Teilnehmern die Möglichkeit, ihre eigenen Pflanzen und Setzlinge mit anderen zu tauschen, informiert der Verein weiter. Es herrschte eine lebendige Atmosphäre, in der Wissen und Erfahrungen über Pflanzen ausgetauscht wurden. Die Auswahl an Pflanzen sei vielfältig gewesen und habe von blühenden Stauden bis hin zu Gemüsepflanzen gereicht. Es habe jeder mit anderen ins Gespräch kommen können – etwa, um sich über Eigenschaften und Pflege der Pflanzen zu informieren. Die eingegangenen Spenden würden zum Kauf von Stoffen und Füllmaterial zur Herstellung von Herzkissen verwendet.