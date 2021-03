von Albert Moser

Der FC Dettighofen begeht dieses Jahr das 70-jährige Vereinsbestehen. Fünf Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges hatten fußballbegeisterte Männer den Verein gegründet. Jetzt in den Zeiten von Corona suchten die Verantwortlichen des FCD nach einer sinnvollen Aktion, um das kleine Jubiläum würdig und umweltgerecht zu begehen.

Bei der Setzung der Bäume (von links): Sebastian Schulze, Annette Studinger und Lothar Rüeger. | Bild: Albert Moser

Der Vorstand beschloss, pro Vereinsjahr einen Baum zu pflanzen. „Gerade in diesen Zeiten und dem sichtbar schlechten Waldzustand ist dies ein positives, in die Zukunft weisendes Projekt“, betont FCD-Vorsitzender Sebastian Schulze. Auch in der Gemeindeverwaltung stieß das Vorhaben auf Zustimmung. Bürgermeisterin Marion Frei und der Gemeinderat beschlossen die Aufstockung auf 200 Bäume.

Wiederaufforstung in Dettighofen

Da es genug Lücken in der gemeindlichen Waldlandschaft gibt, hervorgerufen durch die Borkenkäferplage und trockenen Wetterperioden, suchte Gemeindeförster Michael Albrecht ein entsprechend großes Terrain im Dettighofer Wald aus. Dies wurde dann auch im Gewann Eck (Panoramaweg), bei der Albführerstrasse zwischen Dettighofen und dem Hofgut Albführen, gefunden und für die Neuanpflanzung bestimmt.

Kreis Waldshut Drei wichtige Änderungen: Diese Konsequenzen hat die Corona-Verordnung des Landes für den Kreis Waldshut Das könnte Sie auch interessieren

Die in Dettighofen ansässige Garten-und Landschaftsbaufirma Wolf & Knieß zeigte sich angesichts der auf Null gesunkenen Vereinseinnahmen der einheimischen Fußballer durch den ausfallenden Trainings-und Spielbetrieb, großzügig und übernahm die Kosten für die 70 Jubiläumsbäume. Diese wurden zusammen mit den 140 Bäumen der Gemeinde unter Anleitung von Förster Michael Albrecht und Holzspezialistin Annette Studinger von fleißigen Helfern gepflanzt.

Dettighofen Die Teilnehmer des Vereinswettbewerbes 2021: Der FC Dettighofen mit der Startnummer W26 Das könnte Sie auch interessieren

Gesetzt wurden auf der Fläche 75 Douglasien, 50 Kirschbäume, 50 Ulmen und 25 Linden fachgerecht mit einem Spezialbohrer von Gemeinderat Axel Schaub. Revierförster Michael Albrecht hatte die Auswahl mit Blick auf einen resistenten Mischwald vorgeschlagen.

Der FC Dettighofen hat 290 Mitglieder; aktiv sind zwei Herrenmannschaften, ein Frauen-Team, ein AH-Team und eine Juniorenabteilung, in der sich 40 Mädchen und Jungen betätigen. Der Verein betreibt ein eigenes Vereinsheim und pflegt zwei Rasensportplätze. Ein Förderverein unterstützt seit 2000 die Fußballer in Sachen Jugendförderung und baulichen Maßnahmen.