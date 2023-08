Bunt, fröhlich und lebendig ging es beim Erzinger Pfarrhoffest zu. Genauso wie es der Veranstalter, der Verein Kulturraum Klettgau, beabsichtigt hatte: Kunst und Kultur, Spiel und Spaß, gemeinsames Feiern aller Generationen und das vor der historischen Kulisse des Pfarrhofes. Für anfängliche Sorgenfalten sorgte am Sonntagmorgen lediglich das Wetter, nach Regen folgte eine ziemlich frische Brise zum Mitmachgottesdienst auf dem Kirchplatz, den der altkatholische Pfarrer Florian Bosch, Marita Durek und Karin Vermöhlen gestalteten. Für passende Musik sorgten die Musiker Stefan Stoll, Anja Ritzmann, Stefan König, Thomas Stoll sowie die beiden Sängerinnen Bettina Tröndle und Maria D´Accurso. Wenig später war das Wetterglück den Veranstaltern hold gestimmt, sodass das Fest doch ausnehmend gut besucht war und viele die Gelegenheit nutzten, einen unterhaltsamen Sonntagnachmittag zu erleben.

Hier war Geschicklichkeit und Fingerfertigkeit gefragt: Das Stelzenbasteln begeistert die Kinder beim Pfarrhoffest. | Bild: Eva Baumgartner

Dabei war einiges beim Pfarrhoffest geboten: die Kunstausstellung in der Pfarrschür mit schönen Aquarellen von Hildegard Rutschmann sowie kunstvollen Scherenschnitten der Schweizer Künstlerin Rahel Meier-Nuesch. Musikalisch sorgte das Gitarrenduo Parachord im Pfarrgarten für stimmungsvolle Unterhaltung. Dort zeigte auch der Zirkus Zebrasco seine eindrucksvollen Akrobatikkünste.

Für Kinder hatte die Naturschutzgruppe Nabu interessante und wissenswerte Aktionen zu bieten, auch auf der schattigen Wiese neben der alten Pfarrschür tummelten sich die kleinen Gäste, sie sägten und schraubten unter fachkundiger Anleitung hölzerne Laufstelzen, die jeder kleine Schreiner mit nach Hause nehmen durfte.

Das Gitarrenduo Parachords sorgt im Pfarrgarten für musikalische Unterhaltung. | Bild: Eva Baumgartner

Im Pfarrgarten lockten die Stände mit warmen Speisen, mit knackigen Salaten, Kaffee und Kuchen, sodass es sich die Besucher unter schattigen Bäumen, an Tischen und Bänken gerne gemütlich machten. Es lohnte sich auch die anderen Stationen aufzusuchen: Leckeres Eis oder auch Eiskaffee, prickelnde Cocktails, deftige Grillwürste, frisch gezapftes Bier, nebst alkoholfreien Getränken standen hoch im Kurs. Zahlreiche Besucher verweilten über viele Stunden, denn die Gelegenheit an einem geschichtsträchtigen Ort alte Bekannte wieder einmal in unbeschwertem Rahmen zu treffen und miteinander zu plaudern oder einfach nur, das lebendige Treiben zu beobachten, wurde in vollen Zügen genossen. Dies war auch die Absicht des Veranstalters. „Uns geht es nicht darum, die Vereinskasse zu füllen, sondern ein generationenübergreifendes Miteinander an einem historischen Ort zu ermöglichen“, betont Vorsitzende Nicole Netzhammer. „Und wenn der ein oder andere sich mit unserem Ziel, den Pfarrhof für die Gemeinde zu erhalten, solidarisieren kann, so sind wir hochzufrieden.“