von Nico Talenta

Die 24 an der Hauptversammlung anwesenden Vereinsmitglieder der Dorfmusik Rechberg haben am 17. Oktober ihre Stimmzettel für die Vorstandswahlen ausgefüllt.

Antje Brodscholl, stellvertretende Vorsitzende des Vereins, sammelte sie ein und las die Zettel nacheinander laut vor. Kassiererin Sandra Huber trug die Stimmen dann in eine Liste ein, um sie auswerten zu können. Mitglieder, die nicht an der Hauptversammlung anwesend sein konnten, hatten die Chance, im Vorhinein per Briefwahl ihre Stimme abzugeben und mitzuwählen.

Dirigentin Julia Wehinger wurde fast einstimmig zusätzlich als Vorsitzende gewählt und löste somit Jeannette Indlekofer nach sechs Jahren ab. Das Doppelamt sei für sie allerdings nur eine Übergangslösung. Wiedergewählt wurde die Schriftführerin Gabi Huber und alle bisherigen Beisitzer. Neue Beisitzer sind Roxana Friebe, Isabelle Hofschild und Stefan Schneider. Die Vereinsmitglieder achteten genau auf den vorgeschriebenen Mindestabstand und trugen den Mund-Nasen-Schutz auch während der ganzen Versammlung auf ihren vorgeschriebenen Sitzplätzen.

Der Verein Die Dorfmusik Rechberg besteht seit 1978 und ist aus der Guggenmusik Lättäbomber hervorgegangen. Aktuell zählt der Verein 42 aktive Mitglieder. 21 Jungmusiker befinden sich zusätzlich in Ausbildung. Seit dem 17. Oktober ist Julia Wehinger neue Vorsitzende der Dorfmusik und löste Jeannette Indlekofer ab. Der Verein freut sich immer über neue Aktiv- und Passivmitglieder. Für genauere Informationen können sich Interessierte an Julia Wehinger wenden, Telefon 0174/4132255, oder per E-Mail (dorfmusik.rechberg@web.de).

Nach den Berichten der Schriftführerin, der Kassiererin und der Dirigentin freute sich der Vorstand darüber, gleich fünf neue Mitglieder in den Reihen des Orchesters begrüßen zu dürfen. Leon Schmitt trat der Dorfmusik mit der Posaune bei, Pierre Zimmermann mit dem Saxophon, Lisa Kiefer und Lydia Gorgos mit der Klarinette und Nico Talenta mit dem Horn. Julia Wehinger gab am Ende der Hauptversammlung einen kurzen Ausblick für das laufende Jahr 2020 und betonte: „Wir müssen wie bisher kurzfristig und spontan bleiben.“ Wegen der Corona-Pandemie sei es schwierig, in die Zukunft zu planen.