Der 54-jährige Bewohner hatte kurz nach Mitternacht das Feuer gemeldet. Angaben der Polizei zufolge hat beim Öffnen des Schwedenofens herausfallende Glut herumliegende Gegenstände entzündet. Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen an und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Der 54-jährige Bewohner verletzte sich an der Hand und erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. In dem betroffenen Zimmer wurden der Fußboden, die Decke und ein Fernseher beschädigt. Andere Räume wurden durch Ruß und Rauch in Mitleidenschaft gezogen.