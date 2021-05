von Eva Baumgartner

Die Frage, ob das Winzerfest 2021 stattfindet, treibt die Klettgauer um, besonders jetzt, da in im zweiten Jahr der Corona-Pandemie sich ein Licht am Ende des Tunnels abzeichnet. Bereits seit Wochen macht eine Ankündigung in den Sozialen Medien, dass das Winzerfest am 18. und 19. September stattfinden wird, die Runde und sorgte für Vewirrung, insbesondere da die Inzidenz-Zahlen im Landkreis keine Lockerungen in Aussicht stellten.

Mittlerweile hat sich die Lage deutlich verbessert und es besteht mehr als ein Fünkchen Hoffung, dass doch wieder einmal ein größeres gesellschaftliches Ereignis stattfinden kann.

Auf Nachfrage stellte der Vorsitzende der Winzergenossenschaft Martin Stoll klar: „Vom Festausschuss wurde keine Ankündigung des Winzerfestes gepostet.“ Aber so führt er aus: „Wenn sich die Chance bietet, werden wir das Winzerfest mit Umzug veranstalten.“

Der Winzerfestumzug in Erzingen lockt jedes Jahr Tausende von Besuchern an. Im Bild der prächtige Motivwagen Münchhausen, der Erstplatzierte bei der Wagenprämierung 2019. | Bild: Archivbild: Eva Baumgartner

In der jüngsten Sitzung des Festkomitees mit allen beteiligten Vereinen habe sich herauskristallisiert, wenn die Lage es erlaubt, das Fest stattfinden wird, aber so der Plan ohne Zelt folglich unter freiem Himmel und in wesentlich kleinerem Rahmen – immer abhängig von den jeweilig geltenden Verordnungen.

Nach wie vor ist der Standort gänzlich unklar, der übliche Festplatz westlich des Erzinger Dorfrandes ist nicht möglich, da dort der Bau zur Erweiterung der Realschule im vollem Gange ist, auch der die frühere Wiese des Rummelplatzes ist eine Großbaustelle zur Erschließung des Baugebietes Wettäcker II.

Diskutiert wurde als Festort der Gemeindepark mitten Erzingen, das Areal um die Grundschule mit dem Vorteil, dass es dort eine Überdachung gibt und sich dort die Gemeindehalle befindet oder ganz außerhalb beim Schwimmbad. „Wir klappern derzeit mit der Gemeindeverwaltung die möglichen Standorte ab“, sagt Stoll, wobei immer die Belange der Anwohner berücksichtigt werden müssen.

Sollte ein geeigneter Platz endlich gefunden sein, sind die jeweiligen Verordnungen wie Hygienekonzept und andere geltende Auflagen abzuwägen. Eine Detailplanung sei angeschichts der ungewissen Corona-Situation derzeit nicht möglich, meint Martin Stoll, und in der Kürze der Zeit, einen Umzug mit Trachtengruppen, Musikkapellen und so weiter zu organisieren sei schwierig, aber bis zum Herbst sei vieles noch möglich.“ Vorsichtiger Optimismus also ist beim Veranstalter auf jeden Fall vorhanden. Alle Vereine seien wieder mit Zuversicht dabei, so Stoll.

Dass das große Erzinger Weinfest ein neues Konzept braucht, war schon vor der Pandemie klar. Die Zeit der großen Volksfeste scheint vorbei zu sein, in finanzieller Hinsicht war das Winzerfest in den vergangenen Jahren mehr oder weniger eine Nullrunde, deshalb stand eine weit abgespeckte Variante im Raum: Nur noch dreitägig mit einem kleineren Zelt, mit anderer Aufteilung, die Streichung des Badischen Abends mit bekannter Unterhaltungsband am Freitag war beschlossen. Fixe Größen wie der Krönungsakt, der Festumzug und das Handwerkervesper sollen beziehungsweise werden bleiben.

In diesem Jahr wäre es das 63. Winzerfest, an dem auf jeden Fall festgehalten werden soll. Auch wenn der schlimmste Fall eintritt und es dieses Jahr erneut pandemiebedingt nicht stattfinden kann: „Die Vorhänge für das traditionsreiche Winzerfest sind auch dann noch lange nicht gefallen“, betont Martin Stoll.