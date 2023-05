Zur 153. Hauptversammlung des gemischten Chors Dettighofen haben sich die Sänger in ihrem Proberaum in der Wittmerstiftung versammelt. Die Vorsitzende Eveline von Rabenau begrüßte auch Bürgermeisterstellvertreter Axel Schaub zur Versammlung. Sie gedachte dann gestorbenen Passivmitgliedern und des langjährigen ehemaligen Vorsitzenden Alfred Gleichauf. Vorher hatte der Chor unter der Leitung von Dirigentin Brigitte Moser als Auftakt zur Versammlung das „Gondellied“ und das Lied „Stenka Rasin“ vorgetragen.

Karin Bentele verlas den Bericht der erkrankten Protokollführerin. Dieser streifte kurz das gesamte Vereinsjahr mit dem Sommersingen, dem Grabgesang bei den Beerdigungen von Alfred Gleichauf und Anne Rosch von der Chorgemeinschaft, aber auch die freudigeren Anlässe wie dem Rehessen, gespendet von Christian Kech zur Pensionierung, dem Sommer-Grillfest bei Barbara und Peter in Lottstetten und dem Ausflug ins Emmental.

Der Auftritt im Herbst auf dem Hofgut Albführen und die Bewirtung durch die Gestütsleitung, das Singen am Volkstrauertag, die Weihnachtsfeier, das Kirchensingen in Dettighofen und Baltersweil an Weihnachten, diverse Vorstandssitzungen und der Neubürgerempfang auf dem Hofgut Albführen sowie der gelungene Auftritt gemeinsam mit dem Kirchenchor Bühl am Jubiläumskonzert in Wutöschingen rundeten das Vereinsjahr ab.

Der Kassenbericht von Christian Kech zeigte das kleiner werdende Vermögen auf, dies sei insbesondere auf fehlende Veranstaltungen zurückzuführen. Inge Gantert und Rosi Nitsch hatten die Kasse geprüft und bestätigten eine einwandfreie Führung durch Kassierer Christian Kech. Bürgermeisterstellvertreter Axel Schaub beantragte die Entlastung des Vorstands und leitete nach deren Vollzug die Ersatzwahl. Dabei wurde Inge Gantert zur Beisitzerin der Altstimme gewählt.

Die Vorsitzende Eveline von Rabenau zeigte den geschmälerten aktiven Mitgliederbestand von 17 Sängern auf und eröffnete die Diskussion unter den Versammelten, wie es in der Zukunft weitergehen soll. Daraus ergab sich, dass die Versammlung eindeutig auf eine weitere Kooperation mit dem Kirchenchor Bühl setzt. Auch das positive Echo nach dem jüngsten Auftritt vor zwei Wochen habe dem Chor gutgetan.

Dirigentin Brigitte Moser bedankte sich beim Chor für 33 Proben und einige Auftritte. Sie regte die Organisation eines Sommersingens und eines Kirchenkonzerts an. Angesichts der angespannten Finanzlage sollen die Mitglieder den Vereinsausflug komplett selbst bezahlen, dazu gaben die versammelten Chormitglieder ihre Zustimmung. Die Vorsitzende Eveline von Rabenau dankte auch der Sparkasse für die Spende an die kulturellen Vereine der Gemeinde Dettighofen.