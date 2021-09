von Albert Moser

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Skiclubs Baltersweil in der Gemeindehalle Dettighofen stand der Wechsel an der Vereinsspitze. Der bisherige Vorsitzende Martin Wassmer stand nach zehnjähriger Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. Eine Satzungsänderung macht es möglich, dass der Skiclub Baltersweil künftig neu von zwei gleichberechtigten Vorsitzenden geführt werden kann. Außerdem legt die Änderung fest, dass maximal zehn und mindestens acht Vorstandsmitglieder/innen zu wählen sind. Wassmer betonte in seinem Rechenschaftsbericht die kollegiale und angenehme Teamarbeit innerhalb des Gremiums und bedankte sich für die schönen zehn Jahre.

Stefan Gamp und Daniel Hartmann mit Ehrenmitglied Martin Wassmer (Mitte). | Bild: Albert Moser

Der Bericht fiel wie alle anderen Tätigkeitsnachweise Corona bedingt klein aus, da sämtliche Aktivitäten ausfallen mussten. Auch der Kassenbericht vorgelesen vom stellvertretenden Vorsitzenden Daniel Hartmann in Vertretung des abwesenden Finanzchefs Andreas Grießer umfasste wenig Buchungen, die von den beiden Kassenrevisoren Michael Lampert und Harald Boller gut geheißen wurden. Sportwart Christian Ramirez will zukünftig noch mehr die Jugendarbeit forcieren, sobald ein geregeltes Skitraining ab Mitte Oktober möglich ist. Die beiden Kassenprüfer Michael Lampert und Harald Boller erhielten vom Vorsitzenden Martin Wassmer je einen Geschenkkorb.

Wahlen und Ehrungen

Bürgermeisterin Marion Frei leitete die Teilwahlen und freute sich über die gute Vorbereitung des Traktandums. Diese ging auch zügig voran. Neu gewählt wurden einstimmig: Daniel Hartmann (für 1 Jahr) und Stefan Gamp (für zwei Jahre) als gleichberechtigte Vorsitzende, Jugendwart Natalie Ramirez neu, vorher Protokollchefin, neu im Gremium Lea Grießer als Protokollführerin, Tim Werne und Daniel Ramirez, bisher Jugendwart,als Beisitzer.

Bestätigt wurden als Kassenprüfer Michael Lampert und Harald Boller. Die beiden neuen Skiclubvorsitzenden Daniel Hartmann und Stefan Gamp dankten Martin Wassmer für die zehnjährige Vorstandsführung und ernannten ihn im Namen des Vorstands zum Ehrenmitglied. Ein Geschenk für ein Spa-Wochenende mit seiner Frau und einen schönen Blumenstrauß komplettierten das Dankeschön.