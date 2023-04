Das Akkordeon-Orchester Klettgau hat eine neue Vorsitzende: Simone Zolle übernimmt den Posten von Heike Hartmann, die diesen nach 16 Jahren zur Verfügung stellte. Damit bildet Simone Zölle nun mit Iris Gorgos die neue Vereinsspitze, berichtet der Verein in einer Mitteilung. Auch Schriftführer Jens Krischat gab sein Amt nach 16 Jahren ab. Als neuer Schriftführer fungiert der bisherige Jugendwart Mario Hügel, seinen Posten übernimmt neu Raphael Stoll. Auch Beisitzerin Tanja Piron stellte sich nach vier Jahren nicht mehr zur Wiederwahl. Beisitzer Marvin Bauer wurde wiedergewählt. Die Wahlen leitete Bürgermeisterin Gaby Gäng-Schmid. Sie überbrachte den Gruß der Gemeinde und zeigte sich beeindruckt über das harmonische Miteinander innerhalb des Vereins sowie das große Engagement in der Jugendarbeit.

Bei der Hauptversammlung im Gasthaus „Brauerei“ in Grießen blickte Schriftführer Jens Krischat in einer Fotopräsentation auf das Jahr 2022 zurück. Veranstaltungen konnten wieder wie geplant stattfinden, wie der Dämmerschoppen bei der Erzinger Mosti, das Teenrock-Event der Akkordeonjugend in Grießen und zum Jahresabschluss das Kirchenkonzert in Erzingen. Vorsitzende Heike Hartmann zeigte sich besonders erfreut, dass Ende 2022 wieder ein Anfängerkurs für die Akkordeon- und Melodika-Ausbildung mit sechs Zöglingen starten konnte. In den Reihen der Ausbilder begrüßte sie Jonas Stoll als neuen Ausbilder.

Finanziell steht der Verein laut Mitteilung auf sicheren Beinen: Auch wenn das Vereinsjahr 2022 aufgrund mehrerer größerer Ausgaben wie dem Kauf eines neuen Schlagzeuges, Erwerb von Vereinskleidung sowie einer kleinen Feier anlässlich des 60-jährigen Vereinsbestehens mit einem Minus abschloss, so sei der Kassenbestand des Vereins sehr zufriedenstellend. Kassenprüferin Sabine Keller bestätigte in der Versammlung eine einwandfreie Kassenführung durch Kassierer Salvatore Vitacca. Martina Vitacca, Iris Gorgos, Selina Lass und Jonas Stoll berichteten über die Ausbildungs- und Dirigentenarbeit bei den Schülern und im Hauptorchester; dessen Probenbesuch ließ laut Verein im vergangenen Jahr leider etwas zu wünschen übrig.

Heike Hartmann bedankte sich in ihren Abschiedsworten bei allen Vereinsmitgliedern und dem Vorstandsteam für die langjährige Zusammenarbeit sowie das Vertrauen und wünschte der neuen Vorstandschaft viel Erfolg und ein gutes Händchen bei ihren Entscheidungen.

Abschließend wurde noch die umfangreiche Terminvorschau für das Jahr 2023 vorgestellt. Alle Musiker freuen sich bereits auf den Höhepunkt– das Frühjahrskonzert am 22. April in der Gemeindehalle Grießen. Das Konzert steht unter dem Motto „Schwarzwald“ und kann nach drei Jahren Corona-Zwangspause wieder im gewünschten Rahmen aufgeführt werden. Karten sind im Vorverkauf bei allen Hauptorchesterspielern erhältlich.