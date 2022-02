Klettgau vor 1 Stunde

Neuer Fahrplan: Der IRE ist für Pendler aus den Ortsteilen plötzlich nicht mehr interessant

Früher bestand in Erzingen ein direkter Anschluss an den Interregioexpress. Jetzt sollen die Klettgauer mit dem Bus nach Lauchringen fahren und dort in die Regionalbahn umsteigen. Damit sind sie länger unterwegs.