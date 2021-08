von Thomas Güntert

Markus Hallauer, Präsident der Weinbaugenossenschaft Hallau-Oberhallau ist überzeugt, dass die traditionellen Rebsorten Blauburgunder und Riesling-Silvaner, wie Spätburgunder und Müller-Thurgau in der Schweiz bezeichnet werden, weiterhin die Hauptsorten im nördlichsten Weinbaukanton bleiben werden. „Die besten Pinots der Welt wachsen auf Kalkböden, wie sie im Klettgau vorkommen“, betonte auch Jan Simon Mensch, deutscher Kellermeister bei Rimuss & Strada in Hallau.

Bei den jüngeren Besuchern der Schaffhauser Weinmesse sind leichte Weiß- und Rosè-Weine die Favoriten. | Bild: Thomas Güntert

Großen Zulauf bekam der Osterfinger Biowinzer Christoph Stoll, der immer wieder beweist, dass Spätburgunder auch biologisch angebaut werden kann. Der junge Hallauer Weintechnologe Lukas Bringolf sieht die Zukunft bei pilzwiderstandsfähigen Rebsorten (Piwi). Beim Weißwein setzt er auf den Muscaris, wobei er bei den Rotweinen immer noch auf der Suche nach dem geeigneten Piwi ist.

Der junge Hallauer Weintechnologe Lukas Bringolf (rechts) sieht die Zukunft bei den pilzwiderstandsfähigen Rebsorten. | Bild: Thomas Güntert

Zum ersten Mal waren die Traubensaftproduzenten dabei, die in diesem Jahr neu in den Branchenverband aufgenommen wurden. Bei Markus Simmler gab es Traubenschorle. Der Lindenhofbauer aus der Lottstetter Nachbargemeinde Buchberg erklärte, dass es bisher noch nicht wirklich gelungen sei, einen vernünftigen alkoholfreien Wein herzustellen. Dem Wein gehen zu viel Aromastoffe verloren, wenn ihm durch Verdampfen der Alkohol entzogen wird. Im Traubenschorle sieht Simmler eine echte Apero-Alternative für Fahrzeuglenker und Antialkoholiker.

Hans-Walter und Margrit Gysel vom Wilchinger Weingut HWG genossen das einzigartige Ambiente im historischen Gemäuer vom ehemaligen Benediktinerkloster zu Allerheiligen. | Bild: Thomas Güntert

Unter den zahlreichen Besuchern waren auch einige aus der deutschen Grenzregion, die von der Qualität der Schaffhauser Weine sehr angetan waren. Ein Weinliebhaber aus dem Jestetter Zipfel konnte nicht verstehen, warum der Schaffhauser Wein in den deutschen Gourmetlokalen nicht angeboten wird, die überwiegend von Schweizer Gästen besucht werden.

Beim Hallauer Weinhändler Michael Regli konnten die besten Tropfen verschiedener Winzer probiert werden. | Bild: Thomas Güntert

Markus Hallauer führte das auf den hohen Exportpreis zurück. Durch Zollgebühren, Steuern und Frachtkosten müsste der Wein fast doppelt so teuer verkauft werden wie in der Schweiz, wo der Wein durch die hohen Produktionskosten ohnehin schon deutlich teurer ist als in Deutschland. Ob der Preis in der gehobenen Gastronomie allerdings die entscheidende Rolle spielt, konnte Hallauer auch nicht beantworten.