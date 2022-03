von Vanessa Amann

16 Jahre wurde der Männergesangverein Weisweil von den zwei Männern der Stunde im Vorstand vertreten: Markus Bollinger als Vorsitzender und Albin Weißenberger, seinem Stellvertreter. Der Wechsel an der Spitze kam nicht überraschend, denn Bollinger hatte diesen Schritt bereits in der Hauptversammlung 2021 angekündigt.

Wie ein Verein es schafft, eine neue Führungsriege zu finden, bewies Schriftführer Roland Keller. „Anfang November haben wir bei einer Vereinsversammlung die Frage geklärt, was euch motivieren würde ein Vorstandsamt zu übernehmen“, resümierte er in seinem Bericht. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: „Ich freue mich, dass wir mit Frank Hoch als ersten Vorstand und mit Jürgen Joos als Stellvertreter zwei Vereinserfahrene gefunden haben. Und ich bin mir sicher, dass sie das Schiff gut durch die Wellen schaukeln werden“, ist sich Albin Weißenberger sicher. Sinnbildlich überreichte Markus Bollinger seinem Nachfolger ein Steuerrad, womit „der Männergesangverein immer auf Kurs bleiben wird“.

Klettgau Klettgauer bitten um ein Ende des Krieges Das könnte Sie auch interessieren

Viele Worte des Dankes wurden an die ehemaligen Vorstände gerichtet, so auch von Gemeinderat Bernd Sauter: „Markus, 15 Mal habe ich eure Versammlung besucht und 15 Mal warst du erster Vorsitzender. Das ist eine ungeheure Leistung und dafür sind dir alle dankbar.“ Doch bei all der Veränderung und einem weiteren Corona-Jahr im Vereinsleben, ist die Stimmung keineswegs betrübt. Zwar musste „Finanzminister“ Manfred Indlekofer in diesem Jahr negative Zahlen vorlegen, doch das Wichtigste bleibe: der Zusammenhalt. „Als Chorleiter steht bei mir das Singen eigentlich an erster Stelle. Doch während der vergangenen zwei Jahre hat die Gemeinschaft eine neue Bedeutung bekommen. Der Zusammenhalt und das Zusammenkommen zum Singen sind wohl das Wichtigste in diesen Zeiten“, betont Markus Süß.

Einnahmequelle Klettgaulauf vor ungewisser Zukunft

Für die Zukunft stehe allerdings auch die Qualität des Singens wieder im Fokus, denn auch junge Sänger müsse der Verein gewinnen. Eine weitere Herausforderung betrifft die Haupteinnahmequelle des Vereins, den Klettgaulauf. Andreas Bollinger, Aktivmitglied des Männergesangvereins, berichtet, dass dieser ab 2023 auf wackeligen Beinen stehen wird. Der neue Vorstand hat somit allerhand zu tun, doch wie Jürgen Joos sagte: „Zusammen packen wir das“.