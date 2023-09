Dettighofen – Nach nur neunmonatiger Bauzeit ist der 200 Quadratmeter große Erweiterungsbau des Kindergarten Bergenland in Dettighofen bis auf das Außengelände abgeschlossen. Steigende Nachfrage bei der Kleinkindbetreuung, das neue Kitagesetz und mehr Raum für die Ganztagesbetreuung machten die Schaffung neuer Kitaplätze, einer Mensa und weiteren Räumlichkeiten notwendig. Der Bestandsbau des Kindergarten Bergenland, idyllisch von Grün und alten Bäumen im Gemeindezentrum gelegen, hat rechts und links eine Erweiterung erhalten. Ergänzend zum bestandenen Haupteingang wurde ein zweiter Eingangsbereich für die Krippe geschaffen. Im Zuge der Erweiterung wurde auch das Bestandsgebäude umfangreich saniert, so dass der Kindergarten Bergenland in neuen Glanz erstrahlt und mit 555 Quadratmeter Fläche ein komfortables Raumangebot für über 70 Kinder in der Betreuung bietet.

Im Krippenbereich sind ein zweiter neuer, großzügiger Gruppenraum, ein weiterer Sanitärbereich für die Kleinsten und Nebenräume mit Schlafmöglichkeiten entstanden. Der Kindergarten wurde im Erweiterungsbereich mit einer neuen Küche und einer Mensa, sowie einem neuen Inklusion- und Kreativraum ausgestattet. Die alte Küche bleibt erhalten und dient zukünftig Kinderprojekten wie Plätzchen backen. Die neue Küche wurde mit Blick auf die Bedürfnisse der Kinder geplant, so können die Kleinen jetzt beim Tisch decken und abräumen oder beim Befüllen der Spülmaschine tatkräftig mithelfen. Das Essen wird in Form von Menüs geliefert und in heißem Dampf gewärmt, aber Salat und gesunde Obstsnacks werden vom örtlichen Dorfladen bezogen und frisch zubereitet.

Mehr als ein Drittel Fläche hat der gesamte Kindergarten durch die Erweiterung dazugewonnen und die wird wirklich optimal genutzt. Mit großen Glas- und Fensterfronten öffnen sich die lichtdurchfluteten Räume zum Garten hin. Die großzügigen Räume, der schöne Blick ins Grüne, die liebevoll ausgewählte Einrichtung und die behagliche Ausstrahlung im gesamten Gebäude schaffen eine besondere Wohlfühlatmosphäre in der nicht nur die Kinder gerne verweilen. „Unser Kindergarten ist wirklich schön geworden, wir sind alle sehr begeistert“, freut sich Bürgermeisterin Marion Frei. Das Team des Kindergarten Bergenland hat 15 Mitarbeiter inklusive der Unterstützungskräfte.

Im nächsten Schritt wird das Außengelände neu angelegt. „Dank entgegenkommender Nachbarn konnten wir angrenzende Grünfläche zu unserem Kindergarten dazu bekommen, so dass die Größe des Gartens trotz der Erweiterung erhalten bleibt“, erklärt sie. Eine neue Umzäunung macht den großzügigen Außenbereich für die Kinder sicher. Kindergarten und Krippe haben jeweils eigene Außenbereiche, die aber nur mit einem Türchen voneinander getrennt sind. Auf dem Spielplatz des Kindergartens müssen im Zug der Neugestaltung einige Spielgeräte versetzt, andere erneuert werden, dabei wird die Topografie des Grundstückes berücksichtigt und unter dem schönen alten Baumbestand ein naturnahes Kinderparadies geschaffen, für das die Gemeindeverwaltung auch das Know-how von örtlichen Handwerksbetrieben nutzt.

„Die Bauarbeiten erfolgten während des laufenden Kindergartenbetriebes, was für alle Beteiligten eine große Herausforderung bedeutete“, erklärte Bürgermeisterin Frei. „Die Kleinkindgruppe ist während der Bauphase in das Probenlokal des Musikvereins unter der benachbarten Gemeindehalle umgezogen. Im Gegenzug durfte der Musikverein im Bürgersaal des Rathauses proben. „Alle haben an einem Strang gezogen, und einmal mehr das gute Miteinander in unserer Gemeinde unter Beweis gestellt.“ Die Kindergartenkinder blieben zu Beginn der Bauphase in ihren Räumen und zogen später in den fertig gestellten Erweiterungsbau um, damit die Bestandsräume saniert werden konnten. „Für die Kinder war das ein großes Abenteuer, sie haben die Bauarbeiten gespannt verfolgt. Handwerk und Bagger standen hoch im Kurs und wurden vom Erzieherteam pädagogisch begleitet.“

Zur Sicherheit der Kleinen trennten Schutzwände den Baubereich ab, Ruhezeiten wurden bestmöglich eingehalten und das Team des Kindergarten Bergenland hatte die Kinder im Blick. „Auch das Planungsbüro hat die Sorgen der Eltern ernst genommen und vieles dafür getan, dass die Baustelle keine Gefahr für die Kinder darstellte“, erklärt die Bürgermeisterin und lobte den umsichtigen Einsatz der regionalen Handwerker am Bau, die Hand in Hand und so termintreu wie irgend möglich gearbeitet haben. Sie dankt auch allen anderen am Bauprojekt involvierten, vor allem den Eltern, den Kindern und dem Team vom Kindergarten, dass sie diese aufregende und arbeitsintensive Phase mitgetragen haben.

1,3 Millionen Euro hat die Erweiterung gekostet, wovon 837.000 Euro über Zuschüsse aus Fachförderung und Ausgleichsstock abgedeckt werden konnten. Sowohl der Kostenrahmen, als auch die geplante Bauzeit konnten trotz Verschiebungen fast eingehalten werden.

Der Kindergarten Bergenland bietet nach der Erweiterung zwei Kleinkindgruppen mit 20 Plätzen und zwei Kindergartengruppen mit mindestens 50 Plätzen, wofür nun eine geänderte Betriebserlaubnis gestellt wird.

Weitere Infos im Internet unter:

http://www.dettighofen.de