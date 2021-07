von Vanessa Amann

Die katholische Kirche steht vor Herausforderungen – auch in der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen. Umso wichtiger sind deshalb „Menschen, die sich einbringen und welche die Zukunft der Kirche tragen und halten werden“, betonte Stiftungs- und Pfarrgemeinderat Meinrad Tröndle in seiner Rede zur Berufung des neuen Gemeindeteams Erzingen. Während der vergangenen Sonntagsmesse in der Pfarrkirche St. Georg wurden acht neue Mitglieder und zwölf langjährige Ehrenamtliche vorgestellt. „Wir haben ein großes und gutes Gemeindeteam, das in den letzten Jahren viel geleistet hat“, äußerte sich Tröndle in seiner Ansprache.

Auch in Hinblick auf die neuen Mitglieder des Gemeindeteams wünscht er sich ein Fortbestehen dieser „fruchtbaren Arbeit“. Bei Gläubigen, die in der Kirche weniger werden und einer Kirchengemeinde die fast so groß wird wie der Landkreis“, brauche es Menschen, die neue Impulse setzen, so Tröndle weiter. Auch diesen Herausforderungen werde sich das Team in den nächsten fünf Jahren stellen, wie Sylvia Geiger-Amann auf Anfrage dieser Zeitung erklärt. „Das Team dient der Förderung des kirchlichen Lebens und stärkt die Gemeinschaft“, sagte sie. Denn als Schnittstelle zwischen den Hauptamtlichen und der Glaubensgemeinschaft der Pfarrgemeinde, „gibt es der Kirche vor Ort ein Gesicht und macht sie lebendig“.

40 Jahre Pfeifenorgel

Auf den Tag des Gottesdienstes fiel auch das 40-jährige Bestehen der großen Orgel in der katholischen Kirche St. Georg. Ab 1981 löste sie die elektronische Orgel der Pfarrgemeinde ab, die zuvor 15 Jahre in der neuen Kirche zu hören war. „Außergewöhnlich war, dass diese Orgel ohne große Spenden von außen gebaut werden konnte“, informierte Organist Andreas Konrad. Der nächste Meilenstein in der Erzinger Orgelgeschichte begann 2013: die nötige Revision, die drei Jahre andauern sollte. „Mit meinem Schwerpunkt im Orgelbau war die Möglichkeit, die Revision zu begleiten, sehr spannend“, erklärte Konrad, der 2013 aus dem Erzbistum Paderborn in die Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen wechselte. Die Orgelbaufirma aus dem Raum Stuttgart legte den Fokus dabei auf die Reinigung, das Ersetzen von Funktionsteilen und die Verbesserung des Klangs. „Stellen sie sich vor, wie lange es dauert 4000 Pfeifen mehrmals in die Hand zu nehmen und auf den Raum anzupassen“, merkte Kantor Konrad an. Mit dem Ergebnis ist er sehr zufrieden und betont auch den Mehrwert für die Gemeinde: „Mit einem guten Instrument werden die Gottesdienste zu einem musikalischen Erlebnis und die Chöre wachsen.“