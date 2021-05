von eva baumgartner

Die Erneuerung der Harkenumlaufrechenanlage der Kläranlage Geißlingen ist dringend nötig und soll bis Ende des Jahres realisiert sein. In der jüngsten Gemeinderatsitzung stand die Auftragsvergabe zur Neuanschaffung einer Rechenanlage an. Diese Anlage siebt die groben Feststoffe aus dem Abwassrer, also die Gegenstände, die nicht in der Toilette erntsorgt werden sollten, wie diverse Hygienartikel und sonstige Abfälle, mit einem Förderband werden diese dann zum Müllbehälter transportiert.

Zahlreiche Materialschäden

Die alte Rechenanlage aus dem Jahr 1996 weist zahrleiche Materialschäden auf, sodass in naher Zukunft ein sicherer Betrieb nicht mehr gewährleistet ist. Auch der Motor und das Getriebe sind in die Jahre gekommen. Für die neue Anlage, für die im Gemeindetat 80.000 Euro eingestellt sind, wurden zwei Spezialfirmen angefragt, zum Zuge kam die günstigere Bieterin, die Firma Kuhn aus Höpfingen mit einem Angebotspreis von 75.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Lauchringen Denkwürdig: Vor 50 Jahren schlossen sich Ober- und Unterlauchringen zur neuen Gemeinde Lauchringen zusammen Das könnte Sie auch interessieren

Dieses Unternehmen hat bereits 2018 zwei Schneckenpumpen im Hebewerk Grießen zuverlässig ausgetauscht. Zusätzliche 10.000 Euro müssen für Anpassungen an den Rohrleitungen, für den Tiefbauaufwand und weitere Anpassungen ausgegeben werden. Die Lieferzeit für die Rechenanlage beträgt circa 12 bis 16 Wochen. Mit der Fertigstellung wird Ende des Jahres gerechnet.