Die Weltspiele 2023 in Berlin werfen ihre Schatten weit voraus. Nur noch wenige Wochen, bis auch Mitglieder des Fördervereins Special Olympics Hochrhein in die Hauptstadt reisen, um an den Spielen teilnehmen. Zeit also, sich richtig einzukleiden.

Bruno Schneider, Vorsitzender des Vereins, schreibt: „Um ein einheitliches Erscheinungsbild abzugeben, begaben sich unsere Teilnehmer auf die Reise nach Berlin ins Hotel Estrel. Dort trafen sich 575 Menschen, um ihre Einheitskleidung entgegenzunehmen.“

Freude über politischen Besuch

Dabei sei alles perfekt organisiert gewesen. „Als erstes bekamen alle eine große Reisetasche, die sich dann nach und nach mit Kleidungsstücken und Schuhen füllte. An insgesamt 14 Stationen gab es immer wieder ein anderes Kleidungsstück.“

Am Abend habe es einen weiteren Höhepunkt gegeben: „Die parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter begrüßte die ganz deutsche Delegation und drückt allen die Daumen für die Weltspiele.“ Auch das Maskottchen der Spiele sei kurzfristig zu Besuch gewesen.

Ein weiterer Sportler tritt in Berlin an

Schneider berichtet von zwei anstrengenden, aber schönen Tagen in Berlin. Was das Team um Andreas Cafararo, David Pancke, Sophie Kistenbrügger sowie die beiden Trainer Bruno Schneider und Barbara Kistenbrüggeruns ganz besonders freue: „Johannes Hämmerle wurde nachnominiert. Somit nehmen wir zu sechst an den Special Olympics World Games teil.“