Rund 40 Personen beteiligten sich bei den internen Skimeisterschaften des Skiclubs Baltersweil in Elm-Ämpächli in den Glarner Alpen. Bei etwas ungünstigen Wetterbedingungen, aber guter Piste hatten alle Teilnehmer trotzdem ihren Spaß. Nach der Rückkehr mit dem Grießer-Bus tagten die Wintersportler in der „Henes-Schür“ in Lottstetten und ließen sich beim Spaghetti-Plausch verwöhnen. Dann schritten die Vorsitzenden Stefan Gamp und Daniel Hartmann zur Siegerehrung. Herausragend war dabei der doppelte Titelgewinn von Natalie Frei als schnellste weibliche Starterin und Jugendvereinsmeisterin.

Außerdem siegte bei den Minikids Laura Leber vor Matus Lenox. Bei der weiblichen Jugend gewann Carina Frei vor Johanna Metzger und Lena Hartmann. Bei den Buben 1 obsiegte Nico Hartmann vor Nick Mattick und Fabian Siebold, bei der Jugend 2 gewann Lian Mattick. Bei den Mädels stand Natalie Frei zuoberst auf dem Podest, gefolgt von Lina Baumgartner und Anna-Lena Metzger. Bei den Aktiven 3 männlich behielt Gerold Metzger vor Daniel Hartmann und Daniel Ramirez die Oberhand. Bei den Frauen Altersklasse 2 siegte Andrea Leber vor Marion Frei und Nicole Markhardt. Bei den Männern AK 2 gewann Bernd Frei vor Konrad Leber und Marcel Siebold und bei der AK1 sicherte sich Stefan Gamp den ersten Platz vor Jan Matus. Natalie Ramirez fuhr bei den Damen allgemein als erste durchs Ziel. Bei den Herren allgemein erreichte Michael Steinkamp Platz 1 vor Jonas Lampert und Robin Grießer. Der nächste Anlass startet am Samstag, 11. Februar, mit der Aprés-Ski-Ausfahrt nach Ischgl-Paznaun.