Allerbeste Dorf- und Straßenfasnacht war am Samstag in Geißlingen zu erleben. So groß wie in diesem Jahr war der Umzug im Dorf noch nie.

Auch kleine Omas nahmen an der Fasnacht teil. | Bild: Eva Baumgartner

21 Gruppen von Narrenzünfte, Vereinen, Kindergärten, begleitet von Guggenmusiken, zogen an den zahlreichen Zuschauern vorbei.

Am Fasnachtssamstag herrschte in Geißlingen der Ausnahmezustand. | Bild: Eva Baumgartner

Bei heftigem Konfettiregen und herrlichem Sonnenschein kam eine Bomben-Fasnachtsstimmung auf.

Die Grießner Guggemusik fetzte los. | Bild: Eva Baumgartner

Nach dem Umzugsspektakel wurde auf dem Dorfplatz beim Bürgerhaus gefeiert, was das Zeug hielt.

