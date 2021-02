von eva baumgartner

Für erledigte Hausaufgaben ein Geschenk zu bekommen, ist höchst ungewöhnlich. Am schmutzigen Donnerstag ohnehin. Denn in normalen Zeiten schmeißen die Narren an diesem besonderen Tag die Schüler und die Lehrer mit großem Narri-Narro aus der Schule und der Jubel über die Fasnachtsferien ist groß. Aber die Pandemie hat alles auf den Kopf gestellt, auch die fünfte Jahreszeit.

Homeschooling ist seit Wochen zum zweiten Mal schon angesagt, Online-Unterricht zu Hause, um Tage später die Hausaufgaben kontaktfrei abzuliefern, stellt nicht nur die Welt der Schüler und der Lehrer sondern auch die zahlreicher Familien auf den Kopf. Um nun die Kinder nicht ganz ohne Fasnachtsgefühle in die Ferien zu schicken, haben sich die vier Narrenvereine (Rebfüdle, Kapellenberg Düfel, Räuberzunft und Narrengesellschaft) in Erzingen zusammengetan und haben die Kindergartenkinder in der Notbetreuung sowie die Schüler der Grundschule und Realschule mit einem kleinen Geschenk überrascht, natürlich unter Einhaltung der AHA-Regeln.