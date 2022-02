von eva baumgartner

Üblicherweise schmeißt in den frühen Morgenstunden die Plauschmusik gegen fünf Uhr in Erzingen die Leute mit schrägen Tönen aus den Betten. In diesem Jahr – als hätten die Narren Erbarmen mit der coronageplagten Bevölkerung – mussten die Langschläfer sich erst um sieben Uhr die Äuglein reiben.

Die Erzinger Rebfüdle stürmten die Realschule Klettgau. | Bild: Eva Baumgartner

Aber auf die Narren war an diesem schmutzigen Donnerstag Verlass, mit großem Trara wurden Kindergärten und Schule gestürmt. Die Narrengesellschaft besuchte mit Geschenken in Erzingen den Kindergarten, die Räuberzunft stürmte mit den Kapellenbergdüfel zu den Klängen der Plauschmusik die Grundschule, wo sie schon sehnsüchtig von vielen kostümierten kleinen Narren erwartet wurden. Mit Berliner und einem Getränk gestärkt tobte auf dem Schulhof die Fasnacht, fast wie in normalen Zeiten.

Zur Musik der Plauschmusik tanzten die Erzinger Grundschüler. | Bild: Andreas Klormann

Der Fasnachtsverein Rebfüdle hatte sich die Realschule vorgenommen, auch dort herrschte eitel Freude und Sonnenschein, begleitet von großem Hallo und lautem Narri- Narro-Gejohle,

Oberrebfüdle Jens Griesser hatte zudem die angenehme Aufgabe die Gewinner des Mal- und Videowettbewerbes zum Thema „Fasnacht 2022“ bekanntzugeben und den Vertretern der Gewinnerklassen die Preise zu überreichen.

Räuber und Kapellenbergdüfel machten die Erzinger Grundschule unsicher. | Bild: Andreas Klormann

Auch wenn der diesjährige schmutzige Donnerstag notgedrungen etwas verhaltener gefeiert wurde, der alte Geist der Dorffasnacht regte sich und brachte endlich wieder einmal Freude und Farbe in die Dörfer. Einmal mehr zeigten die hiesigen Narren, dass sie keineswegs eingerostet sind.