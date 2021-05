von eva baumgartner

Die älteste Geißlingerin, Myrta Mülhaupt, feiert am heutigen Dienstag ihren 100. Geburtstag. Nomen est Omen, diese bekannte Redensart, scheint auf die Jubilarin in vielerlei Hinsicht zuzutreffen, denn ihr schöner und ungewöhnlicher Name „Myrta“, abgeleitet von Myrte, einer Heilpflanze, gilt seit der Antike als Symbol für Lebenskraft.

Menschfreundlich, eine aufgestellte Persönlichkeit, mit intelligentem Witz und Charme gesegnet, mit einer positiven Sicht auf das Leben, so kennen die Geißlinger ihre Myrta Mülhaupt, die bis vor kurzem noch bei guter Gesundheit war.

Blick auf Lebensstationen

Myrta Mülhaupt wurde 1921 in Görwihl-Segeten geboren und wuchs auf dem Bauernhof ihrer Eltern mit vier Geschwistern auf. Da ihre Mutter Handarbeitslehrerin war und in den umliegenden Dörfern unterrichtete, musste Myrta schon von Kindesbeinen an auf Hof und Haus helfen. Nach der Schule erlernte sie den Beruf der Weberin und arbeitete viele Jahre als Seidenbandweberin.

1964 heiratete sie den Witwer und Vater zweier Söhne Wilhelm Mülhaupt und zog vom Hotzenwald nach Geißlingen, wo sie noch heute in ihrem Zuhause lebt. Bis zu ihrem Ruhestand arbeitete sie bei dem Geißlinger Unternehmen Mack. Myrta Mülhaupt ist Mitglied bei den Geißlinger Landfrauen, nahm mit großer Begeisterung an den Gymnastikstunden teil und beteiligte sich mit großer Freude an der Dorffasnacht.

Hausgarten ihre Passion

Darüber hinaus war ihre große Passion ihr Hausgarten, den sie bis ins hohe Alter hegte und pflegte, mit Obst und Gemüse konnte sie sich selbst versorgen und sogar einen eigenen Wein stellte sie selbst her. Durch einen Sturz vor 15 Jahren musste sie die geliebte Gartenarbeit aufgeben. Auch saß sie oft an ihrer Strickmaschine, mit der sie zahlreiche Kleidungstücke aller Art herstellte.

Solange es ihre Gesundheit zuließ, lud sie Freunde und Nachbarn zu geselligen Runden bei sich zu Hause ein. Ihre Einladungen zum Speckessen bei einem Glas Rotwein bleiben den Geißlingern unvergesslich. Es waren immer lustige Dorfrunden in ihrem Haus, die sie mit ihrem Witz und Humor bereicherte. Das Motto ihre Einladungen war stets: „Wems nit gfallt bi üsem Fescht, de soll heim und ab ins Nescht.“

Vier Enkel und ein Urenkel

Bis ins hohe Alter von 99 Jahren war Myrta Mülhaupt noch überaus fit und lebte weitestgehend noch selbständig. Noch heute lebt sie in ihren eigenen vier Wänden, die Familie und die Verwandten im Dorf kümmern sich um die Jubilarin. An ihrem heutigen 100. Geburtstag wird sie gebührend von ihrer Familie, darunter vier Enkel und ein Urenkel, und der ganzen Dorfgemeinschaft gefeiert.