Klettgau vor 6 Stunden

Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer prallt gegen Blumenkübel und schläft ein

Die Ruhe weg hatte am Dienstagabend ein 65-jähriger Autofahrer in Riedern am Sand. Nach einem selbstverschuldeten Unfall schlief er seelenruhig in seinem Fahrzeug, bis die Polizei ihn weckte.