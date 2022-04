von SK

Eine mutmaßlich alkoholisierte Autofahrerin hat am Samstagmittag, 2. April, in Klettgau-Erzingen einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, war die 62-Jährige gegen 14.45 Uhr beim Abbiegen nach rechts an der Kreuzung Haupt-/Weisweiler Straße zu weit nach links geraten. Dabei stieß sie gegen einen Hyundai, der wegen des Verkehrs wartete.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Hyundai war laut Polizei nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei der Frau wurde Alkoholbeeinflussung erkannt. Eine Überprüfung ergab rund 1,7 Promille, weshalb die Polizisten eine Blutentnahme anordneten und den Führerschein einbehielten.